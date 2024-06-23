Горящую синагогу в Дербенте сняли на видео

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По данным регионального МВД, вечером группа неизвестных обстреляли церковь и синагогу. Преступники использовали автоматическое оружие.

В результате погиб сотрудник полиции, еще один получил ранение. С места преступления нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. Машину объявили в ориентировку.

«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», - добавили в ведомстве.