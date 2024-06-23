Горящую синагогу в Дербенте сняли на видео
Кадры горящей синагоги в Дербенте появились в распоряжении 360.ru. На записи видно открытое горение — пламя вырывалось из окон здания. Известно, что его подожгли.
По данным регионального МВД, вечером группа неизвестных обстреляли церковь и синагогу. Преступники использовали автоматическое оружие.
В результате погиб сотрудник полиции, еще один получил ранение. С места преступления нападавшие скрылись на белом Volkswagen Polo. Машину объявили в ориентировку.
«Информация о погибших и раненых сотрудниках полиции уточняется», - добавили в ведомстве.