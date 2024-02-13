13 февраля 2024, 18:56

Горящую 11-этажку в Анапе сняли на видео

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Вечером 13 февраля в Анапе загорелся 11-этажный дом на улице Объездной. Огонь охватил мансардный этаж здания. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Жильцов начали эвакуировать. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.

Площадь возгорания, по последним данным, составляет тысячу квадратных метров. К тушению пожара привлекли 70 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщила пресс-служба прокуратура Краснодарского края, дом возвели без проектной и разрешительной документации. Здание ввели в гражданский оборот по решению Анапского городского суда, вынесенного в июне 2011 года.

Сотрудники надзорного ведомства начали проверку. Их действия координирует и. о. Анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников.

Ранее во вторник пожар вспыхнул в одном из торговых центров Иваново. Из горящего здания вывели 450 человек.

Пожары Краснодарский край
13 февраля 2024, 19:30
Мужчина умер после глотка минералки с уксусом во Владикавказе
РИА «Новости»
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Скончался житель Владикавказа, который получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Скончался житель Владикавказа, который получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», - написал он.

Меняйло отметил, что правоохранительные органы и Роспотребнадзор устанавливают обстоятельства произошедшего. По словам главы республики, для экспертизы изъяли 24 упаковки воды, необходимые оперативные мероприятия продолжаются.

Жителей Северной Осетии призвали не пить минералку «Джермук» до установления всех причин произошедшего ЧП.

Ранее Роспотребнадзор приостановил продажу отдельных партий минеральной воды «Джермук», писали «Известия». На территории России продавали порядка 2,5 миллиона бутылок из этой партии.

Роспотребнадзор Мужчины
13 февраля 2024, 18:52
Пассажиры устроили погром в аэропорту на юго-западе Нигерии из-за отмены рейса
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Недовольные отменой рейса пассажиры устроили погром в аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе на юго-западе Нигерии. Об этом сообщило издание The Cable.

Авиакомпания Dana Air сначала перенесла рейс с 11 на 12 февраля, а потом его отменила. При этом перевозчик уточнили, что отмена связана с обеспечением безопасности пассажиров.

Им пообещали компенсировать расходы. Однако разгневанные клиенты принялись ломать оборудование в аэропорту и избивать его сотрудников.

Накануне в Москве пассажир, опоздавший на рейс авиакомпании «Победы», разбил стекло стойкой ограждения. Так он выразил недовольство, поскольку сотрудники аэропорта не пустили его в самолет после окончания регистрации.

Хулигана задержали правоохранители, на него выписали административный протокол за порчу имущества.

Африка Авиакомпании
13 февраля 2024, 18:05
Участник СВО из Уссурийска рассказал о причине нападения школьников
РИА «Новости»
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Напавшие на квартиру участника специальной операции в Уссурийске школьники приходили не к самому мужчине, а к его сыну. Об этом бывший военнослужащий рассказал «360».

«Лично от меня они ничего не хотели, сына моего допытывали. На ребенка нападали, а на меня - нет. Они забрали его телефон, но вернули в полиции на следующий день», - сказал он.

Бывший военный отметил, что от подростков ранее поступали угрозы.

«Говорили, что побьют. Я говорил им, мол, кому угрожаете? Да я сам их побью, там подростки 15 лет, елки-палки», - добавил мужчина.

В конце января группа школьников в Уссурийске проникла в квартиру к участнику спецоперации под предлогом несуществующего долга. Следственный комитет по Приморскому краю сообщал, что несовершеннолетние избили его и забрали имущество на сумму семь тысяч рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Следователи завели два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Грабеж».

МВД РФ Приморье Школьники Полиция Следственный комитет России
13 февраля 2024, 17:52
Спасатели эвакуировали 450 человек из горящего ТЦ в Иванове
РИА «Новости»
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Пожар стал причиной эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра «Серебряный город» в Иванове. Прибывшие на место спасатели вывели на улицу 450 человек. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что пожарные оперативно ликвидировали открытое горение на площади в пять квадратных метров.

Очагом возникновения огня оказался вентиляционный канал работающего внутри ресторана, что привело к задымлению помещений на первом и втором этажах.

В результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 43 специалиста и 10 единиц техники.

На минувшей неделе крупный пожар охватил т орговый комплекс «Ривьера» на юге Москв. Прибывшие на место пожарные обнаружили очаг под вентилируемым фасадом с тыльной стороны здания. Огонь успел распространиться с первого по третий этаж, по спасатели быстро ликвидировали открытое горение.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия Эвакуации

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