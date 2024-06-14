Горящий посреди дороги на западе Москвы каршеринг попал на видео

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Машина каршеринга загорелась посреди дороги. Очевидцы выразили опасение, что она может взорваться.

По словам источника, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. Разлива топлива нет, отметил собеседник издания.

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