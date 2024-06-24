Горящее здание во Фрязине не имело отношение к НИИ «Платан»

В организации отметили, что в Сети появилось множество сообщений о пожаре на территории НИИ «Платан», входящего в холдинг. «Росэлектроника» опровергла эту информацию и уточнила, что здание на Заводском проезде перешло в частную собственность еще в 1990-х годах.

Пожар в восьмиэтажном здании во Фрязине вспыхнул днем 24 июня. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Внутри горящего здания оказались заблокированы люди. Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию, чтобы эвакуировать их. На месте ЧП работают 100 специалистов и 40 единиц техники. В пожаре погибли два человека.