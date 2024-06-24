24 июня 2024, 17:16

Горящее здание во Фрязине не имело отношение к НИИ «Платан»

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Горящее здание в промзоне во Фрязине не имеет отношения ни к оборонной промышленности, ни к НИИ «Платан». Об этом сообщила пресс-служба «Росэлектроники».

В организации отметили, что в Сети появилось множество сообщений о пожаре на территории НИИ «Платан», входящего в холдинг. «Росэлектроника» опровергла эту информацию и уточнила, что здание на Заводском проезде перешло в частную собственность еще в 1990-х годах.

Пожар в восьмиэтажном здании во Фрязине вспыхнул днем 24 июня. Площадь возгорания составила четыре тысячи квадратных метров. Внутри горящего здания оказались заблокированы люди. Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию, чтобы эвакуировать их. На месте ЧП работают 100 специалистов и 40 единиц техники. В пожаре погибли два человека.

Пожары Фрязино Промышленность
24 июня 2024, 17:32
Оперштаб развернули на месте пожара во Фрязине
Пресс-служба МЧС
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На месте пожара во Фрязине развернули оперативный штаб. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

Он призвал население в случае необходимости звонить по телефону службы спасения - 112. По его словам, имущественный комплекс на Заводском проезде, где вспыхнул пожар, находится в частной собственности.

«На месте развернут оперативный штаб, работают МЧС, пожарные и другие оперативные службы», - добавил Воробьев.

Для спасения людей и локализации огня задействовали более 70 человек и 24 единицы техники.

Жертвами пожара во Фрязине стали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Пожары Фрязино
24 июня 2024, 17:29
Площадь пожара во Фрязине выросла до 4,5 тысячи квадратных метров
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Площадь распространения пожара во Фрязине достигла 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

К месту происшествия направили второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Пожар вспыхнул в восьмиэтажном здании в промышленной зоне на Заводском проезде. На месте работают более 100 спасателей, применяя около 40 спецмашин. Плотное задымление осложняет тушение. При пожаре погибли два человека. Есть пострадавшие, один из них в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К медикам обратились двое огнеборцев, отравившихся угарным газом. От госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет.

Пожары МЧС РФ Фрязино
24 июня 2024, 17:28
«Гранд Сервис Экспресс» отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь
Unsplash
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Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» на три дня отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК „Гранд Сервис Экспресс“ отменил <…> все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования», - следует из заявления.

Мера действует до 26 июня включительно.

В компании выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее отметили в Кремле, решение о закрытии туристического сезона в Крыму после ракетной атаки ВСУ на Севастополь не принималось.

В результате удара украинских боевиков по Севастополю ракетами ATACMS погибли четыре человека. Известно также о 153 пострадавших , из которых госпитализация потребовалась примерно половине.

Крым Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
24 июня 2024, 17:19
Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения во Фрязине
Пресс-служба МЧС
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Один из пострадавших при пожаре во Фрязине находится в тяжелом состоянии. Двое пожарных обратились за помощью из-за отравления продуктами горения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Один из пострадавших - 34-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ», - написал глава региона.

Обратившихся за помощью пожарных осмотрели медики. Огнеборцы отказались от госпитализации, их жизни ничего не угрожает. На месте работают 16 бригад скорой помощи, добавил Воробьев.

По его словам, пожар во Фрязине унес жизни двух человек. Спасатели продолжают тушить огонь.

Пожары Андрей Воробьев Фрязино

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