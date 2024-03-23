Горячую линию для родственников пострадавших в Crocus City Hall открыли в Подмосковье

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«Горячая линия для родственников: 122 (в тоновом режиме 0)», - уточнили в Telegram-канале ведомства.

По информации Минздрава региона, в подмосковные больницы после теракта доставили 37 пострадавших. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. У них выявили огнестрельные ранения и переломы.

После теракта в Crocus City Hall на ближайшие дни отменили в России отменили все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры.