«Горя никто не хотел». Семья погибшей в Махачкале девушки простила аниматора квеста

«Там две девочки скончались. С родителями одной встреча уже прошла, та сторона их простила. Еще есть другая сторона, туда пока не ездили. Не знаю, как там будут обстоять дела. Наверное, такой же исход», - сказал он.

Давыдов объяснил, что в Дагестане чтут религиозные традиции. По адатам, если человек причинил другому смерть по неосторожности , потерпевшая сторона его простит. Мужчина заявил, что это именно такой случай.

«Смерть была же неумышленная, этого горя никто не хотел. И, как правило, по религии, по нашим обычаям прощают обвиняемую сторону. Так что мы ожидали такой исход, тем более это больше связано с муфтиятом. Одна сторона простила, зла не держит», - рассказал он.

Мужчина подтвердил задержание второго аниматора. Следствие, по его словам, выяснило, что в момент возгорания он тоже находился в здании. Давыдов добавил, что владелец квеста остался в статусе свидетеля.

«Он физически дома, под подпиской. Периодически заходит - ему звонят, он заезжает туда, в отдел, и дает показания», - сказал он.

Пожар произошел 22 июля во время испытания. Погибли две девушки. По сценарию квеста, их приковали цепями к стульям и использовали легковоспламеняющиеся жидкости.