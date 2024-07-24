24 июля 2024, 13:40

«Горя никто не хотел». Семья погибшей в Махачкале девушки простила аниматора квеста

Пресс-служба Следственного комитета
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Семья одной из погибших девушек при прохождении квеста «Дом ужасов» в Махачкале простила аниматора. Ее родственники встретились с его близкими и, по мусульманской традиции, отпустили обиду, сообщил 360.ru приятель владельца заведения Азим Давыдов.

«Там две девочки скончались. С родителями одной встреча уже прошла, та сторона их простила. Еще есть другая сторона, туда пока не ездили. Не знаю, как там будут обстоять дела. Наверное, такой же исход», - сказал он.

Давыдов объяснил, что в Дагестане чтут религиозные традиции. По адатам, если человек причинил другому смерть по неосторожности , потерпевшая сторона его простит. Мужчина заявил, что это именно такой случай.

«Смерть была же неумышленная, этого горя никто не хотел. И, как правило, по религии, по нашим обычаям прощают обвиняемую сторону. Так что мы ожидали такой исход, тем более это больше связано с муфтиятом. Одна сторона простила, зла не держит», - рассказал он.

Мужчина подтвердил задержание второго аниматора. Следствие, по его словам, выяснило, что в момент возгорания он тоже находился в здании. Давыдов добавил, что владелец квеста остался в статусе свидетеля.

«Он физически дома, под подпиской. Периодически заходит - ему звонят, он заезжает туда, в отдел, и дает показания», - сказал он.

Пожар произошел 22 июля во время испытания. Погибли две девушки. По сценарию квеста, их приковали цепями к стульям и использовали легковоспламеняющиеся жидкости.

Уголовное дело Дагестан Ислам
24 июля 2024, 14:24
Взрывотехники вывезли осколки из взорвавшейся на севере Москвы машины
РИА «Новости»
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Взрывотехники с помощью робота извлекли из взорвавшейся на севере Москвы машины осколки. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

На месте ЧП также работали сотрудники оперативных и следственных служб вместе с кинологами.

«Специалисты проверили и другие машины, припаркованные во дворе, обследовали территорию, собрали осколки, разлетевшиеся по детской площадке», - передали журналисты.

Иномарка взорвалась утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. В машине находились муж и жена.

Мужчине оторвало конечности , а женщина получила рваные раны лица. Предположительно, автомобиль принадлежал военному. Полиция подтвердила, что в иномарке сдетонировал неустановленный предмет. Следователи возбудили уголовное дело. По одной из версий, взрыв иномарки - покушение на убийство ее владельца.

Как сообщил RT со ссылкой на собственный источник, это может быть как диверсия украинских спецслужб, так и результат бытового или бизнес-конфликта. В офисе Владимира Зеленского открестились от причастности к подрыву иномарки.

Подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Он напомнил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы.

Роботы Взрывы Иномарки Машины Москва
24 июля 2024, 13:49
Пьяная женщина ударила пассажирку авиарейса на Кубу и задержала его вылет
Unsplash
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Пьяная женщина устроила дебош перед вылетом самолета Москва — Варадеро и ударила по лицу другую пассажирку. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot.

Пьяная женщина устроила дебош перед вылетом самолета Москва - Варадеро и ударила по лицу другую пассажирку. Подробности происшествия сообщил Telegram-канал Shot.

Как отметили журналисты, дебоширка выпила еще в аэропорту и, поднявшись на борт, начала скандал. Вылет самолета пришлось задержать.

Экипаж воздушного судна вызвал полицейских, которые и задержали женщину. Сама она, по сообщению издания, больше переживала из-за того, что чуть не забыла в самолете сумку и шляпу.

В июне авиадебошир чуть не сорвал рейс Москва - Новосибирск, начав нарушать технику безопасности перед вылетом самолета.

Ранее Министерство внутренних дел предложило ограничить объемы алкоголя, которые пассажир внутренних авиарейсов может приобрести в магазине duty free.

Куба Женщины Самолеты
24 июля 2024, 12:56
Пострадавший при взрыве внедорожника в Москве сам оказал себе помощь
Телеканал «360»
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Мужчина, раненный при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве, был в сознании и сам сделал себе перевязку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Очевидцы происшествия быстро пришли пострадавшему на помощь.

Взрыв прогремел сегодня утром во дворе жилого комплекса «Молжаниново».

По предварительной информации , под водительским сиденьем закрепили взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мужчине, сидевшему за рулем, оторвало стопы , его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция ведет расследование произошедшего.

Изначально некоторые Telegram-каналы сообщали, что пострадавшим был замначальника воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов, однако его жена опровергла эту информацию , сообщив, что с мужем все в порядке.

Взрывы Москва
24 июля 2024, 12:54
Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы
РИА «Новости»
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Иномарку на севере Москвы мог заминировать непрофессионал. Взрывное устройство закрепили под днищем машины, его мощность могла составлять около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил 360.ru подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

По словам Попова, участились попытки ввоза взрывчатых веществ на территорию России, а их стоимость на черном рынке немного снизилась. Подполковник заявил, что правоохранители пресекают более 90% поставок.

Взрыв произошел утром 24 июля в Toyota Land Cruiser , которая стояла на парковке ЖК «Молжаниново» на Синявинской улице. Очевидцы рассказали, что полиция оцепила место преступления. СКР возбудил уголовное дело.

Взрывчатка на магните «Профессионализм оценивается достижением результата. Судя по тому, что мужчине оторвало конечности , по предварительным данным, мы понимаем, что он не был готов, и что сила взрывчатки, судя по автомобилю, составляла более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», - сказал он.

Специалист предположил, что преступники не имели возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд.

Взрывное устройств о такого типа, по словам Попова, могло прожечь металл, и кумулятивная струя проникнуть в корпус автомобиля и создать избыточное давление, несовместимое с жизнью.


Попов пришел к выводу, что владелец машины ничего не подозревал и потому не готовился. Подполковник напомнил, что в России уже совершали подобные покушения - например, на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Тогда, по его мнению, под коврик водителя подкладывали специальную защитную плиту.

«Установка взрывного устройства - не изготовление, а только установка - не требует каких-то специальных навыков. Это простые манипуляции не сложнее, чем в супермаркете положить пакет молока в коляску», - сказал он.

Первые версии взрыва Land Cruiser Собеседник 360.ru предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Он напомнил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность.

«Не все взрывы связаны с Украиной. Терроризм или нет, мы забыли, что есть организованная преступность, которая использует те же методы», - сказал он.

Терроризм Взрывы Машины Москва

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