Неосторожный поход лыжный поход стоил жизни двум туристам с Камчатки. От схода снега в горах нет гарантированного спасения, и каждый случай спасения — настоящее чудо. Единственный способ не попасть в лавину — знать ее законы и держаться подальше от опасных мест.

Есть определенные средства для спасения или хотя бы поиска человека в лавине: к примеру, мешки вроде плавательных пузырей, которые делают человека менее тяжелым и дает возможность «всплыть» из-под снега. Но это подходит только для легкой, полевой лавины.

Иногда к снежным массам высылали людей с маленькими минометами или взрывчаткой, которые взрывами обеспечивали сход снега. Были составлены подробнейшие карты не просто лавиноопасных районов, а конкретных лавин, просчитаны возможные последствия их схода. Эта практика закончилась вместе с СССР, рассказал спасатель.

«Еще катающимся на опасных горных склонах лыжникам и сноубордистам выдают биперы - приемники-передатчики размером с мобильный телефон. Если человек попадает в лавину, прибор издает сигнал, а у поисковиков такие же аппараты его пеленгуют», - уточнил Гофштейн.

По его словам, все эти средства лишь дают человеку небольшой шанс выжить, но не гарантируют его спасения. Лавины смертельно опасны, выбираются из них единицы из десятков тысяч. Гарантированного спасения от схода горного снега не существует.

Туристы на Камчатке попали в лавину Лавина в районе перевала Красноармейского на Камчатке накрыла 11 человек. Они планировали на лыжах дойти из поселка Пиначево к горячим источникам природного парка Налычево.

Однако в четырех с половиной километрах от горы Кехкуй на высоте почти полторы тысячи метров начался сильный ветер.

Как предсказать лавины Лавина, как правило, при сходе имеет много четких закономерностей, рассказал Гофштейн. Первое - это, естественно, время года и высота снежного покрова, а также ориентация, или экспозиция, горного склона. С того, что смотрит на юг, снег сползает быстрее, на севере - лежит дольше.

«Также важна крутизна склона и есть ли на нем скалы, осыпи, лес - то есть что-то, что держит снег. Нужно принимать во внимание осадки: допустим, выпал снег, образовал корочку. Следующий снегопад насыпал снег сверху, он съедет по корочке - вот вам и лавина. Потепление и ветра также вызывают сходы лавин», - пояснил спасатель.

«Противолавинная служба старалась выжить и даже попыталась коммерциализироваться, но все же исчезла. Когда это произошло, вероятность плохих последствий от схода лавин многократно увеличилась», - отметил Гофштейн.

Он уточнил, что сегодня некоторые частные компании, которые устраивают туры для туристов, держат свои противолавинные службы. В числе прочих бдительно относится к сходу снега сочинская Красная поляна - там закрывают опасные районы и спускают лавины, когда нет людей.

Камчатка же - малопосещаемый регион, где противолавинной службы не было изначально, сказал спасатель. Местность там - отнюдь не горнолыжный курорт: нет ни подъемников, ни инфраструктуры.

Можно ли управлять лавиной Лавина очень опасна для любого живого существа: снежная масса с крутых горных склонов несется со скоростью около 20-30 метров в секунду. Однако сделать это явление управляемым вполне возможно, заверил «360» заслуженный спасатель Росси, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

Сначала порыв ветра сбросил туристов в кулуар - ложбину в склоне горы, а после этого их накрыло снежной массой. Девять человек смогли самостоятельно выбраться из завала, но двое - 19-летний участник похода и 44-летняя женщина-сопровождающая - погибли.

Все лыжники состояли в туристическом клубе имени Глеба Травина из Петропавловска-Камчатска. Участники похода были тренированными путешественниками , имели опыт восхождений, а маршрут группы был согласован.

Лавины - не стихийное бедствие, а совершенно естественный путь освобождения гор от снега, напомнил собеседник «360». Весной их количество начинает увеличиваться, осенью - сокращается, а зимой лавин совсем мало.

«То есть предсказать лавину и определить свое поведение относительно вероятности схода снега возможно. И во время восхождений, которые проходят не в сезон, грамотные туристы все эти все факторы учитывают», - подытожил Гофштейн.

Гарантированного спасения нет Обычно люди погибают в лавине. Все случаи спасения можно смело отнести к разряду чудес, в том числе историю знаменитого альпиниста Юрия Губанова в 1967 году, которого смогли найти спустя 24 часа пребывания в снегу. Позже, в 1993-м, на спуске с перевала Домбая стремительный снежный поток все же убил его.