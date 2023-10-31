Горы мусора выбросили на участке возле МЦД и СВХ в Москве

На днях неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО\"ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.

По ее словам, несанкционированную свалку обнаружили 26 октября. Жандарова отметила, что свалка крупная - кубов пять. Там сброшены в основном строительные отходы, но есть и бытовые. Однако, кто свозит мусор, пока неизвестно.

Она уточнила, что на имя начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы Александра Ларина направили запрос.

«Сейчас ждем, когда этот вопрос решится. Мы сами заинтересованы, чтобы эту свалку убрали», - сказала советник.

Она предположила, что проблему устранят в ближайшее время.

«Ответа не было, но нам в принципе отвечают очень быстро, меньше чем за 30 дней. Мы надеемся, что мы этот вопрос решим».

В свою очередь телеканал «360» также направил запрос по проблеме с несанкционированной свалкой в префектуру округа.

Ранее московские активисты пожаловались на вырубку деревьев в Косинском парке. Местные жители возмутились ситуацией и попросили всех неравнодушных обратить внимание на проблему.