Горняк погиб после прорыва грунтовых вод в шахте в Воркуте

В ведомстве отметили, что ЧП случилось на глубине 600 метров утром в понедельник.

«Из-за прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление. В шахте работала смена из 60 человек, из которых три человека трудились на аварийном участке. Пострадал один работник, еще один погиб, начались поиски», - заявили в МЧС.

Пострадавшего с ушибами и переломом доставили в больницу.

На место выехала медицинская бригада и подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части.

В декабре на руднике в Якутии произошел выброс метана, жертвами происшествия стали три человека , еще двое пострадали. Также ранее при обрушении породы на разработке месторождения в Забайкальском крае погиб шахтер.