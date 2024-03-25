Горняк погиб под завалами в шахте «Кальинская» на Урале

Жительница Подольска убеждена, что минувшим летом видела одного из террористов, который совершил нападение на «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall). Об этом она рассказала в комментарии «360».

«Мы гуляли летом, шли около ДК „Машиностроитель“, и за нами увязался какой-то молодой человек в нетрезвом состоянии. Он шел по нашим следам. Мы начали переходить дорогу, а он свернул в сторону ДК. Он как будто следил за ними», - поделилась девушка.

После трагедии в Crocus City Hall и публикации фото четверых обвиняемых в теракте она узнала в одном из них того самого подозрительного мужчина, который преследовал ее с друзьями на улице в неадекватном состоянии.

По ее словам, этот человек похож на Шамсидина Фаридуни.

Накануне, 24 марта, суд арестовал всех четверых обвиняемых в теракте до 22 мая. По последним данным СК, жертвами террористической атаки на концертный зал в Красногорске стали 137 человек, в том числе трое детей.