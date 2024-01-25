Горноспасатели эвакуировали около 70 человек с рудника «Николаевский» в Приморье

«На поверхность эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике», - сообщила пресс-служба.

Информация о ЧП поступила в центр управления в кризисных ситуациях днем 25 января. На руднике «Николаевский» на горизонте 275 метров заметили задымление. К месту разработки отправили горноспасателей Дальнегорского подразделения. Возгорание ликвидировали на площади около 10 квадратных метров.

Представитель Единой дежурной диспетчерской службы Приморья заявил РИА «Новости» , что на 275-м горизонте находились два человека, их вывели. По предварительной версии, загорелась техника или горюче-смазочные материалы. Никто не пострадал.

В Мурманской области на руднике «Олений ручей» по добыче фосфатов горело транспортное средство. Эвакуировали более 100 человек.