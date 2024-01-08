08 января 2024, 07:26

Горевший в Санкт-Петербурге ангар потушили

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Спасатели потушили крупный пожар, загоревшийся в Невском районе Санкт-Петербурга ночью. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - отмечается в сообщении.

Никто не пострадал.

Данные о пожаре на Дальневосточном проспекте, 79, поступили в МЧС в 0:00. Загорелись пять из восьми секций в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров с полиэтиленом и картонной упаковкой. Вначале отмечалось, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Затем, около 01:00, стало известно , что площадь распространения пожара - четыре тысячи «квадратов». Пришлось наращивать силы и средства для тушения.

Пожар удалось локализовать около 02:00. На месте работали 55 спасателей и 14 спецмашин. В 06:32 возгорание полностью ликвидировали.

Ночью в МЧС сообщили, что пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на севере Москвы. Еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
08 января 2024, 03:45
Два ТЦ в Петербурге приостановили работу из-за проблем с отоплением и светом
Unsplash
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Торгово-развлекательные комплексы «Балкания NOVA» и «Международный» в Санкт-Петербурге приостановили работу, сообщило издание 78.ru. Причиной стали сбои в энергоснабжении и работе отопления.

ТЦ «Международный» прекратил прием посетителей из-за аварии на инженерных сетях. В пресс-службе центра подчеркнули, что в торговом центре возникли проблемы с обеспечением отопления, однако свет и электричество в здании сохранились.

ТРК «Балкания NOVA» возобновил работу вскоре после краткосрочного закрытия. Представители находящегося в здании кинотеатра «Мираж Синема» отметили, что в комплексе наблюдались перебои энергоснабжения, но неполадки удалось быстро устранить.

Аномальные холода привели к повышенной нагрузке на системы тепло- и энергоснабжения в нескольких регионах России, результатом чего стали поломки. В Московской области в ситуацию вмешалась прокуратура : сотрудники проводят проверку на местах коммунальных аварий, ведут прием пострадавших от коммунальных аварий жителей и контролируют работы по восстановлению снабжения.

Санкт-Петербург Электричество Отопление Торговля
08 января 2024, 03:43
Медицинский самолет разбился в Колумбии
РИА «Новости»
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Медицинский самолет потерпел крушение на севере Колумбии, один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщило издание El Tiempo.

Самолет, выполнявший медицинскую транспортировку пациента, разбился в Вальедупаре.

«При столкновении самолет загорелся, в результате чего погиб врач, который не успел эвакуироваться», - уточнило издание.

На момент крушения на борту было шесть человек. Прибывшие на место пожарные обнаружили несколько пострадавших, которых уже доставили в больницу.

Ранее частный самолет разбился на Карибах , погибли четыре человека. Позже выяснилось, что жертвами авиакатастрофы стали актер Кристиан Оливер с дочерьми 10 и 12 лет, а также пилот.

В конце прошлого года американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты компании на два года запретили к полетам по всему миру, в том числе в России. Во время крушений погибли 346 человек.

Авиация Самолеты Авиакомпании
08 января 2024, 02:22
Школьники запугали жителей Тобольска стрельбой из пневматики
Freepik
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Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал«Главное Тобольск».

«Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток семи-девяти лет и начал стрелять из пневматики по машине», - написал один из очевидцев.

После этого тобольчанин зашел в подъезд, чтобы найти родителей школьника. Но ему никто не открывал. Соседи рассказали, что «эти дети всегда так делают».

МВД по Тюменской области официального комментария пока не давало. Другие подробности происшествия не приводились.

Ранее в Санкт –Петербурге задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки. Женщина рассказала о произошедшем в полицию. По словам, петербурженки, юноша выстрелил в нее из пневматического оружия рядом с домом № 30 по Торжковской улице.

Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал «Главное Тобольск».

Дети Стрельба Школьники Оружие Машины Полиция
08 января 2024, 02:03
Ангар загорелся в Санкт-Петербурге
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Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь — четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Крупный пожар начался в Невском районе Санкт-Петербурга. Его площадь - четыре тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В Невском районе горит ангар. Сведений о пострадавших не поступало», - уточнили в ведомстве.

Тушением огня занимаются 22 специалиста и пять единиц техники. Сейчас проводится наращивание сил и средств.

В конце декабря в Красносельском районе Санкт-Петербурга загорелся строительный магазин «Леруа Мерлен». Персонал магазина эвакуировали еще до приезда спасателей. Пожару присвоили первый ранг сложности. В тушении участвовали 28 человека и шесть единиц техники.

До этого ангар со стройматериалами загорелся в Невском районе Санкт-Петербурга. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 27 человек и шесть единиц техники

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Россия

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