Горевший в Санкт-Петербурге ангар потушили
Спасатели потушили крупный пожар, загоревшийся в Невском районе Санкт-Петербурга ночью. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.
«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - отмечается в сообщении.
Никто не пострадал.
Данные о пожаре на Дальневосточном проспекте, 79, поступили в МЧС в 0:00. Загорелись пять из восьми секций в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров с полиэтиленом и картонной упаковкой. Вначале отмечалось, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Затем, около 01:00, стало известно , что площадь распространения пожара - четыре тысячи «квадратов». Пришлось наращивать силы и средства для тушения.
Пожар удалось локализовать около 02:00. На месте работали 55 спасателей и 14 спецмашин. В 06:32 возгорание полностью ликвидировали.
Ночью в МЧС сообщили, что пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на севере Москвы. Еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно.