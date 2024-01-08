Горевший в Санкт-Петербурге ангар потушили

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - отмечается в сообщении.

Никто не пострадал.

Данные о пожаре на Дальневосточном проспекте, 79, поступили в МЧС в 0:00. Загорелись пять из восьми секций в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров с полиэтиленом и картонной упаковкой. Вначале отмечалось, что огонь распространился на две тысячи квадратных метров. Затем, около 01:00, стало известно , что площадь распространения пожара - четыре тысячи «квадратов». Пришлось наращивать силы и средства для тушения.

Пожар удалось локализовать около 02:00. На месте работали 55 спасателей и 14 спецмашин. В 06:32 возгорание полностью ликвидировали.

Ночью в МЧС сообщили, что пожарные спасли человека из горящей пятиэтажки на севере Москвы. Еще 11 жильцов эвакуировались самостоятельно.