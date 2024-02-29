29 февраля 2024, 14:45

Горевший склад в Раменском попал на видео

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Пожарно-спасательные подразделения потушили открытый огонь на складах в Раменском городском округе. Видео с места возгорания показало МЧС России.

В 13:12 огонь локализовали, в 13:50 ликвидировали открытое горение. К тушению подключили 74 специалиста и 29 единиц техники. Пресс-служба министерства сообщила, что информация о пострадавших не поступала.

На кадры попала работа огнеборцев. Металлокаркасные здания частично обрушились.

Днем 29 февраля на Донинском шоссе загорелся склад с пластиковой продукцией.

Площадь пожара увеличилась до 4,5 тысячи квадратных метров, огонь перекинулся на соседнее здание. Сохранялась опасность перехода еще на одно, на расстоянии 25 метров. Началась доследственная проверка, причину возгорания выяснят специалисты.

Пожары МЧС РФ Раменское
29 февраля 2024, 16:37
Самолет вернулся в Пулково сразу после вылета
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Вылетевший из Санкт-Петербурга в Сочи самолет авиакомпании «Россия» вернулся в воздушную гавань по техническим причинам. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Рейс Санкт-Петербург - Сочи по технической причине прибыл в аэропорт вылета. Резервное воздушное судно перевезет пассажиров», - отметили в пресс-службе.

«Фонтанка» уточнила, что причиной неисправности стали проблемы в системе навигации. Пассажиры рассказали, что самолет вернулся в Пулково примерно спустя 40 минут после вылета.

По сведениям с онлайн-табло в Пулково, рейс в 10:34 отправился из Санкт-Петербург. Вылет резервного самолета изначально планировали в 14:15, но позднее задержали.

В Шереметьево вернулся вылетевший в Стамбул Boeing 737-800. На борту произошло возгорание, поэтому спустя несколько минут в воздухе командир принял решение о возвращении в воздушную гавань.

Санкт-Петербург Самолеты Авиакомпании
29 февраля 2024, 13:17
Площадь пожара в Раменском увеличилась в полтора раза
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В Раменском загорелся второй склад, огонь перекинулся с хранилища пластиковой продукции на соседнее здание. Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России.

Пожары МЧС РФ Раменское
29 февраля 2024, 12:21
Стала известна причина смерти продюсера Гаврилова
РИА «Новости»
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Причиной ухода из жизни продюсера и предпринимателя Петра Гаврилова стало развившееся спустя два дня после хирургического вмешательства запущенное острое воспаление брюшины. Операцию выполнил пластический хирург известной клиники Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бизнесмену сделали лапароскопическую продольную резекцию желудка в клинике IQ Plastique 16 февраля. Через четыре дня, страдая от сильной боли, он обратился за помощью в ту же клинику.

На следующий вечер ему провели диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили перитонит - серьезное воспалительное заболевание брюшины, после чего было назначили соответствующее лечение и отправили домой.

Однако 23 февраля состояние Гаврилова резко ухудшилось, ему потребовалась немедленная госпитализация. В больнице Гаврилов впал в кому и 27 февраля скончался, так и не придя в сознание.

Выяснилось, что у погибшего было редкое генетическое заболевание - недостаток поопиомеланокортина. Оно приводит к ожирению на фоне надпочечниковой недостаточности.

После смерти Гаврилова Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть. По этой статье обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. В клинике Тимура Хайдарова в Москве провели обыски.

Уголовное дело Больницы Ожирение Пластические операции Москва
29 февраля 2024, 12:16
Склад с пластиковой продукцией загорелся в Раменском
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В Подмосковье загорелся склад пластиковой продукции, огонь охватил три тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Склад загорелся на Донинском шоссе в Раменском городском округе. Задымление в помещении заметили днем 29 февраля, возгорание произошло в одноэтажном металлокаркасном здании, обшитом сайдингом, размером 30 на 10 метров.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП, оценили обстановку и начали тушить. К работе привлекли 49 человек и 17 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки огонь охватил три тысячи квадратных метров.

В Волгограде горел склад пиломатериалов. Возгорание началось ночью, огонь распространился на тысяче квадратных метров. К утру пожар потушили. МЧС сообщило, что никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Раменское

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