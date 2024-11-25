25 ноября 2024, 12:34

«Горело сильно». Очевидцы — о мощном пожаре в Жуковском

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Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.

Пожары Жуковский
25 ноября 2024, 09:24
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
Pxhere
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Пилот остановил загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet с российскими туристами напротив пожарной части, благодаря чему спасатели начали тушить лайнер уже через минуту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожарная часть находилась в 150 метрах от самолета. Благодаря этому турецкие спасатели оперативно эвакуировали пассажиров с помощью надувных трапов и потушили пожар.

У вылетевшего из Сочи Superjet во время посадки загорелась задняя левая турбина. Лайнер жестко приземлился, а после удара начался пожар.

Одна из пассажирок рассказала , что находившиеся на борту люди испытали сильный стресс. Авиакомпания «Азимут» не направила своего представителя и не оказала своим клиентам никакой помощи. Пассажиры провели ночь в аэропорту.

На место ЧП прибыли российские дипломаты. Часть туристов покинула аэропорт, а остальные решили дождаться выдачи багажа. Никто из 79 пассажиров Superjet не пострадал. Авиакомпания начала готовить резервный борт для обратного рейса.

Турция Самолет SSJ-100 Сочи Самолеты
25 ноября 2024, 08:47
Роспотребнадзор опроверг отравление учеников одной из школ в Москве
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Управление Роспотребнадзора по Москве опровергло данные об отравлении детей в столичной школе. Об этом сообщил департамент образования и науки города.

Сотрудники федеральной службы провели расследование в школе № 1512, где ранее 32 ученика пожаловались на симптомы кишечной инфекции. У этих детей нашли норовирус, возбудителем которого считается один из кишечных вирусов.

В учреждении проверили воду, кулеры, смывы с поверхностей, питание и взяли клинический материал у сотрудников школы. Норовирусы нигде не обнаружили.

«Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших», - заявили в пресс-службе.

Как отметила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, норовирусная инфекция очень заразная и передается бытовым путем. Даже десятка частиц достаточно, чтобы заболеть.

Ранее массовое отравление произошел в красноярской школе. Там в больницу попали почти 40 детей.

Дети Школы Больницы Питание Роспотребнадзор Образование Москва Вирусы
25 ноября 2024, 00:52
Российские дипломаты выехали к загоревшемуся лайнеру в Анталье
РИА «Новости»
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Российские дипломаты срочно выехали в аэропорт Антальи, где после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские загранучреждения в Турции, в частности, генконсульство в Анталье, плотно контактируют с местными властями для содействия россиянам.

«В ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации непосредственно с места событий, куда они срочно выехали», - подчеркнула Захарова.

Ранее Западном межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о проведении проверки , чтобы установить все обстоятельства возгорания российского лайнера при посадке в Турции.

В авиакомпании «Азимут» заявили, что лайнер загорелся из-за грубой посадки , пассажиров эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ведомство разберется в произошедшем, а компания «Азимут» уже готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

Авиация Турция Дипломатия Самолет SSJ-100 Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ
25 ноября 2024, 00:25
Авиакомпания назвала причину возгорания Superjet 100 в Анталье
РИА «Новости»
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Российский самолет Superjet 100 загорелся в Турции из-за грубой посадки. Предварительную причину происшествия сообщила пресс-служба авиакомпании «Азимут».

«При посадке самолета авиакомпании „Азимут“, выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», - заявил перевозчик.

Никто не пострадал. Пассажиры благополучно добрались до аэровокзала. «Азимут» предоставит резервный борт для обратного рейса А45052.

О жесткой посадке самолета рассказала одна из пассажирок. По ее словам, задняя левая турбина загорелась сразу после удара. Судя по видео с взлетно-посадочной полосы , огонь охватил большую площадь. Росавиация сообщила, что наземные службы аэропорта Антальи потушили его. Следком России начал проверку.

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