«Горело сильно». Очевидцы — о мощном пожаре в Жуковском
Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.
«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.
Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.
«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.
Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.
Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.