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«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.