14 февраля 2025, 03:50

Горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину

Freepik
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Горбатый кит пытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, плавающего на надувной лодке в Магеллановом проливе. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на спасшегося мужчину.

Кит напал на мужчину 8 февраля. 24-летний Адриан Симанкас плавал в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге Чили.

Симанкас поделился подробностями в телефонном разговоре с журналистом. По его словам, сначала он почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка.

После этого он оказался внутри слизистой полости кита, где услышал странные звуки. Мужчина почувствовал, что его засасывает, но еще не успел понять, что произошло, как его выбросило на поверхность.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», - признался чилиец.

Симанкас сумел спастись и остаться невредимым. Кадры, как кит проглотил его, случайно снял на видео его отец, который плыл за ним.

Ранее на Багамских островах акула напала на двух американок, но девушки выжили, хоть и были травмированы.

Животные
14 февраля 2025, 04:43
Блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре драки в московской «Кофемании»
РИА «Новости»
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Блогер Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка призналась подписчикам, что самое удивительное для нее стало то, что официантки «Кофемании», будучи сами невысокого роста, начали собой закрывать посетителей, прятать под столом, закрывать их в помещениях.

«Я закрываю официантку, она закрывает меня», - вспомнила она.

Драка в московской «Кофемании» произошла вечером 13 февраля. Участники потасовки были вооружены, сообщил Telegram-канал Shot.

Самой стрельбы не было, но было слышно, как кто-то из гостей передернул затвор. Охранники заведения вывели дебоширов на улицу и вызвали полицейских.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас ресторан снова открыли, он работает на вход и выход.

Ранее в Батайске врио начальника уголовного розыска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре.

Драки Блогеры Оружие Москва
14 февраля 2025, 02:59
«Чупакабра» растерзала 24 козы и овцы в Мексике
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Неизвестный хищник напугал фермеров в Мексике. За неделю «чупакабра» растерзала 24 козы и овцы, сообщило Need To Know.

Оба нападения произошли в муниципалитете Сарагоса штата Коауила в первых числах февраля. В первом случае в загоне обнаружили 12 козьих туш.

Внимание фермера привлекли странные раны на трупах животных. Они были не похожи на следы, которые бы оставил обычный хищник.

Через несколько дней неизвестный зверь загрыз 12 овец на соседней ферме. Владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес рассказал, что сторожевые собаки не проявляли беспокойство, как будто не заметили нападения хищника.

«Это что-то ненормальное. Мои псы залаяли бы и защитили стадо. Но их будто парализовало», - сказал мужчина.

Представители властей заявили, что в обоих случаях на домашний скот нападали койоты или дикие собаки. Однако фермеры считают, что со скотом могла расправиться мифическая «чупакабра».

В Индии тигр-людоед съел за два месяца 10 человек, сообщало Ura.ru.

Животное потеряло слух из-за громких хлопков петард.

Мексика Собаки Животные Фермеры
13 февраля 2025, 22:16
Американский авианосец столкнулся с торговым судном
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Авианосец, входящий в состав ударной группы USS Harry Truman, столкнулся с торговым судном Besiktas-M в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Столкновение произошло 12 февраля в 23:46 вечера по местному времени (00:46 по московскому времени 13 февраля) недалеко от города Порт-Саид в Египте.

Атомный авианосец не получил повреждений, которые могли бы привести к затоплению корабля.

«Сообщений о затоплении или травмах [экипажа] не поступало. Двигательные установки не пострадали и находятся в безопасном и стабильном состоянии», - заявило командование Шестого флота ВМС США.

Сейчас ведется расследование происшествия. В командовании также отметили, что пока нет данных о жертвах или повреждениях судов.

В начале года произошло столкновение двух паромов у берегов Майотты (заморский департамент Франции), пострадали несколько человек. Пассажиров эвакуировали на катерах береговой охраны.

США Египет Корабли
13 февраля 2025, 21:32
«Это мой первый NDB заход». Появилась полная расшифровка переговоров пилотов упавшего самолета AZAL
РИА «Новости»
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Экипаж самолета азербайджанских авиалиний (AZAL), разбившегося под Актау 25 декабря, перед посадкой в Грозном запаниковал и оказался не готов к работе при заглушенном сигнале GPS. Полную расшифровку переговоров пилотов опубликовал Telegram-канал Baza.

Экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем и в Актау, но перед этим пилоты отказались садиться в аэропортах Махачкалы и Минвод. Они так поступили после того, как дважды не смогли приземлиться в аэропорту Грозного.

На записи было слышно, что перед посадкой в чеченском аэропорту пилоты запаниковали. Командир судна говорил, что не успевает и поторапливал второго пилота действовать, помогать ему.

«Постараюсь. Я понял вас, я хочу сказать, что вот это первый мой NDB заход, то есть я его раньше не делал», - ответил второй летчик.

Канал напомнил, что ранее Росавиация за месяц предупредила иностранных пилотов, что над российской территорией возможны сбои в работе GPS, поэтому они должны уметь заходить на посадку, используя другие возможности, в том числе и «заход по приводам» (NDB заход).

Кроме того, подтвердилось, что российские диспетчеры трижды спрашивали у пилотов, все ли у них в порядке и планирует ли командир судна объявлять режим ЧС. Те отвечали, что все в порядке.

Ранее источник RT сообщил, что России так и не предоставили образцы посторонних элементов из упавшего борта AZAL, чтобы она смогла также провесит экспертизы.

Казахстан Ракеты Чечня Авиакатастрофы Самолеты Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау

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