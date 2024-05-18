Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли

Гонка проходила в субботу в поселке Мельниково под Петербургом. Одну из машин занесло на повороте и отбросило в болельщиков. В итоге пострадали два человека.

Очевидцы сообщили, что один из пострадавших получил множественные переломы. На место приехала машина реанимации, медики оказали ему первую помощь.

Соревнования сразу же отменили. Зрители начали расходиться. Одна из посетительниц мероприятия заявила, что люди стояли в неположенном месте, поэтому их сбили.

«Стоял на камне прямо на внутрянке, тот зарезал, и получается, прямо в него», - уточнила девушка.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили РИА «Новости» , что один из пострадавших на соревнованиях по автомобильному спорту скончался.

Похожее происшествие случилось недавно в Шри-Ланке : на автогонках Fox Hill Supercross машина въехала в толпу зрителей. В результате пострадали 28 человек, семь из которых - погибли.