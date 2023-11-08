Голый мужчина устроил погром в отеле Сочи

К правоохранителям за помощью обратилась администратор отеля, который расположен на улице Виноградная. По ее словам, по коридору гостиницы бегал обнаженный мужчина. Дебошир был предположительно пьян, он также стучал в двери, ругался нецензурной бранью и бил посуду.

«Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка и передали молодого человека полицейским для дальнейшего разбирательства», - уточнили в Росгвардии.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пьяный мужчина устроил в магазине погром. Он ранил ножом посетителя и себя. К приезду правоохранителей он сел на пол, начал стучать ногами и рычать. Дебошира задерживали сразу пять сотрудников полиции.