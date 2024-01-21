Голый мужчина пугал пенсионерок на улицах Екатеринбурга

Очевидцы заметили обнаженного мужчину в Верх-Исетском районе (ВИЗ). Несмотря на холод и снег, он падал в сугробы, толкал прохожих, прыгал на них, в том числе пугал пенсионерок. Помимо этого, он зачем-то заходил в магазин ритуальных услуг.

«Человек закаляется, похоже», - прокомментировал его действия один из очевидцев.

Неадекватного мужчину вскоре угомонили, зафиксировав до прибытия полиции.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1991 года рождения, местный житель», - сообщили в УМВД Екатеринбурга, добавив, что мужчину передали медикам.

Ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет.