Голый 10-летний мальчик пропал в Чите

По информации канала, полностью раздетый мальчик ушел из дома на улице Энергетиков поздним вечером 16 января. Его рост составляет 155–160 сантиметров, хрупкое телосложение темно-русые волосы и голубые глаза. Особая примета - шрам на пояснице около 15 сантиметров.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить в полицию.

В январе в Подмосковье нашли 15-летнего школьника, который пропал в Екатеринбурге почти месяц назад. Школьника обнаружили в деревне Иваново городского округа Егорьевск. По данным полиции, подросток ушел из дома по своей воле, потому что хотел вести самостоятельную жизнь. Найти его удалось по камерам видеонаблюдения.

В декабре волонтеры отряда «Лиза Алерт» на третий день поисков нашли живым пропавшего в Новосибирске 11-летнего мальчика. Ребенок исчез по дороге школу и перестал выходить на связь.