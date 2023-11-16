Голую женщину с пеной у рта поймали возле самарской гимназии
Жители Самары сообщили в полицию и скорую помощь о странной голой женщине в районе гимназии «Альтернатива». Она бегала и ломилась в машины, школу и гаражи, сообщил портал 63.ru.
Необычную ситуацию наблюдали на улице Лукачева. Горожанка кричала, чтобы люди убегали. В полиции подтвердили эту информацию.
«У нее на губах была пена», - рассказал один из очевидцев.
Правоохранители сообщили, что голую женщину забрали в больницу на машине скорой помощи.
Похожий случай произошел в октябре в Екатеринбурге. Обнаженная женщина каталась по проезжей части. Незнакомка возникла на дороге неожиданно. Автомобилисты пытались помочь женщине и вызвали полицию. Из-за неадекватного поведения девушку оставили в психиатрическую больницу.
До этого голая женщина станцевала на крыше пассажирского автобуса в Кирове. Очевидцам пришлось вызвать правоохранителей.