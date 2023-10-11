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По информации канала, это сделал 19-летний житель Барнаула. Все действия на видео записала 15-летняя подруга парня. Позже она рассказала, что не знала о планах молодого человека.

Все произошло 9 октября. Парень взял из дома заранее приготовленную свиную голову и бекон. После этого отправился на улицу Кадырова в Южном Бутово. Там он положил предметы к памятнику первому президенту Чечни.

По словам парня, на такой поступок его подтолкнули новости о строительстве мечети в столице. По данным Telegram-канала, парня и его подругу задержали. В их отношении начали проверку.

Ранее балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за фотографию рядом с историческим памятником. Подписчики звезды подали на нее заявление в полицию после того, как Волочкова опубликовала фото в полушпагате у памятника советскому истребителю Ла-5.