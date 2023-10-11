Голову свиньи и бекон подложили к памятнику Кадырову в Москве — СМИ
Парень подложил свиную голову и бекон к памятнику первому президенту Чечни Ахмату Кадырову в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, это сделал 19-летний житель Барнаула. Все действия на видео записала 15-летняя подруга парня. Позже она рассказала, что не знала о планах молодого человека.
Все произошло 9 октября. Парень взял из дома заранее приготовленную свиную голову и бекон. После этого отправился на улицу Кадырова в Южном Бутово. Там он положил предметы к памятнику первому президенту Чечни.
По словам парня, на такой поступок его подтолкнули новости о строительстве мечети в столице. По данным Telegram-канала, парня и его подругу задержали. В их отношении начали проверку.
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