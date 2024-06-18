Голого мужчину с ножом в неадекватном состоянии поймали в Москве

Впервые в экстренные службы позвонили с Рябиновой улицы в Очаково-Матвеевском около 04:30. Очевидец рассказал о мужчине около 40 лет, который бегал с ножом и без одежды по краю моста. Он вел себя неадекватно, и заявитель предположил, что хулиган мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

К месту ЧП выехали полиция и бригада скорой помощи. Мужчина бегал по проезжей части. Со слов заявителя, его поймали.

Спустя три часа поступил новый звонок. Напротив дома по Фрунзенской набережной, 16 в воде обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. На его спасение направили сотрудников полиции и два катера поисково-спасательной станции «Крымский мост». Мужчину подняли на берег.

В Тверской области спасли женщину, которая два дня пролежала под обломками собственного дома. На нее рухнул потолок.