02 марта 2024, 13:57

Голодного ребенка спасли из запертой квартиры в Новосибирске. Родителей он не видел 2 дня

РИА «Новости»
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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры восьмилетнего мальчика, который два дня просидел один в квартире. Ребенок пожаловался, что родители его заперли дома. Об этом сообщила городская Аварийно-спасательная служба.

Информация о детских криках из квартиры дома, расположенного на Сиреневой улице, поступила в экстренные службы накануне. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру через балкон.

Там они нашли восьмилетнего ребенка, заявившего, что он очень голодный. Сотрудники службы выяснили, что мальчик не знает местонахождения родителей. Пострадавшему оказали психологическую помощь и передали в руки полицейских.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Подросток заперлась в квартире, на ее теле на обнаружили признаков насильственной смерти.

Спасатели Дети
02 марта 2024, 13:45
Росгвардия подтвердила, что дом в Петербурге, предположительно, повредил БПЛА
РИА «Новости»
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Жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге был поврежден, предположительно, в результате падения беспилотника. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Утром 2 марта в пятиэтажный дом врезался беспилотник, после чего взорвался. На месте происшествия очевидцы обнаружили его осколки.

В результате ЧП пострадали шесть человек , им оказали медицинскую помощь. С признаками стресса госпитализировали 92-летнюю женщину.

Позднее появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент попадания дрона в пятиэтажку.

Беспилотники Росгвардия
02 марта 2024, 13:26
Электричка сбила насмерть девочку в Новосибирске
РИА «Новости»
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Девочка-подросток погибла на железной дороге в Первомайском районе Новосибирска. Ребенка сбила электричка. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Специалисты СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Накануне, 1 марта, пригородный электропоезд сбил трех человек на станции Крутое в Орехово-Зуеве Московской области. Пострадали мужчина, женщина и ребенок.

ЧП произошло утром 2 марта на остановочном пункте Матвеевка. Девочка получила смертельные травмы, когда переходила пути перед проходящим электропоездом.

Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Дети СК РФ Поезда
02 марта 2024, 12:54
Россиянка подбросила новорожденного ребенка в соседний двор
РИА «Новости»
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Мать двух детей из астраханского села Ватажное родила третьего ребенка и подкинула его во двор одного из домов. Завернутого в простыню и детскую спортивную куртку плачущего младенца обнаружил рано утром владелец дома. Мужчина вызвал на место сотрудников полиции. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщило издание «Блокнот. Астрахань».

Правоохранители доставили мальчика в областной перинатальный центр и занялись поиском матери. Личность женщины быстро установили. Ей оказалась 29-летняя местная мать-одиночка двух детей.

Третьего ребенка она родила в хозяйственной пристройке дома и отнесла новорожденного к соседям.

Полиция и областная прокуратура начали проверку для установления всех обстоятельств случившегося.

Сайт kp.ru со ссылкой на источники уточнил, что 29-летняя женщина с двумя детьми проживает в доме своей матери. Третьего внука бабушка не захотела и пригрозила дочери, что выгонит ее из дома, если она снова забеременеет.

Собеседники журналистов подчеркнули, что положение многодетная мать скрывала до последнего: не вставала на учет в больнице и носила широкую одежду.

В середине февраля родившая сына несовершеннолетняя жительница Воронежа избавилась от ребенка, выбросив его из окна четвертого этажа. Новорожденный скончался на месте от полученных травм. Против матери завели уголовное дело об убийстве.

Дети Больницы Женщины Россия Полиция
02 марта 2024, 12:32
Девушка попыталась спасти кота и застряла на дереве
РИА «Новости»
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В Московской области девушка попыталась помочь спуститься застрявшему на дереве коту, однако сама осталась на дереве. Об этом сообщил Telegam-канал Baza.

Кот залез на дерево в Щелкове и не смог спуститься обратно, местные жители вызвали спасателей. Однако в МЧС ответили, что животное слезет самостоятельно и реагировать, на вызов отказались.

В итоге кота вызвалась спасти девушка, которая залезла высоко на дерево и сама оказалась в «ловушке». На этот раз спасатели все-таки приехали и сняли девушку с животным с высоты.

В начале января в Московской области кот забрался на колокольню храма Воскресения Словущего и не смог слезть обратно.

Местные жители развернули операцию по спасению животного, которое провело на морозе более 12 часов. Его спустил на землю мужчина, который специально приехал из Коломны.

Спасатели Коты Животные Щелково

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