05 июня 2024, 00:19

Голодавшую два месяца женщину спасли в Бурятии

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Бурятские хирурги из Республиканской клинической больницы имени Семашко спасли женщину, которая не принимала пищу два месяца и сильно похудела из-за развития многократной рвоты. Об этом сообщило издание «Новая Бурятия».

В городе Улан-Удэ произошел поистине уникальный случай, когда пациентка перестала есть из-за потери аппетита и многократной рвоты, причем консультации у различных специалистов так и не прояснили ситуацию. Сама женщина прошла все необходимые исследования, включая онкомаркеры. И ее жизнь считается благополучной.

Женщина похудела до 45 килограммов. И только после госпитализации в хирургическое отделение РКБ выяснилось, что пища не поступала из-за критического сужения выходного отдела желудка.

Причину заболевания до конца не установили, но врачи смогли ей помочь, так как промедление угрожало ее жизни. Ее прооперировали в два этапа. На первом установили энтеростому, чтобы она немного набрала вес для дальнейшей операции, а на втором уже удалили поврежденную часть желудка и сшили тонкую кишку с оставшейся его частью.

Ранее врачи столичной Городской клинической больницы № 1 помогли пациенту с редкой патологией - синдромом Пурфюр дю Пти, вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз.

Болезни Питание Врачи Женщины Бурятия
05 июня 2024, 00:12
Авиадебошир сорвал рейс из Москвы до Новосбирска
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Дебошира пришлось снять с рейса Москва — Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.

Дебошира пришлось снять с рейса Москва - Новосибирск авиакомпании S7 Airlines. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета, сообщила РИА «Новости» пресс-служба перевозчика.

«Один из пассажиров рейса S7 2515 по маршруту Москва - Новосибирск покинул свое место во время руления самолета. Он не реагировал на неоднократные требования экипажа и нарушал установленные правила безопасности», - отметили в сообщении.

Командира воздушного судна вызвал на борт наряд полиции, который снял авиадебошира с рейса для дальнейших разбирательств. После этого самолет вылетел в Новосибирск.

Ранее участник СВО устроил дебош на борту самолета рейса Москва - Якутск. Часть пассажиров попросили не снимать военнослужащего с рейса и поручились за него.

Самолеты Полиция Москва
04 июня 2024, 23:37
В Балашихе и Щелкове прошел рейд по поиску уклонистов среди мигрантов
РИА «Новости»
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В подмосковных городских округах Балашиха и Щелково прошел рейд по поиску уклонистов от службы в армии. Об этом сообщил источник 360.ru в силовых структурах.

По данным собеседника, сотрудники военного следственного отдела совместно с полицейскими проверили 16 частных домов и 176 квартир. Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в России.

В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов составили 46 протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, они организовали семь процессуальных проверок, возбудили 10 уголовных дел.

«Многие мигранты забывают, что с приобретением гражданства России, они получают не только те же права, что и россияне с рождения, но и те же обязанности, за неисполнение которых предусмотрена ответственность» - сообщил источник.

Он добавил, что такие рейды проводятся регулярно. Прошлый рейд прошел в конце мая.

Мигранты Военные Россия Балашиха Щелково
04 июня 2024, 20:09
Обыски в доме у главы «Империи сильнейших ведьм» Суликовой сняли на видео
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Главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В распоряжении 360.ru появились кадры обыска в подмосковной квартире колдуньи.

Силовики нагрянули в дом подозреваемой, который расположен в подмосковной Ивантеевке на улице Толмачева. Как сообщил источник 360.ru, именно здесь Суликова принимала посетителей и проводила различные обряды.

По данным Следственного комитета, с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Уголовное дело завели по материалам, поступившим из УФСБ России.

Елена Суликова, известная как Алена Полынь, участвовала в шоу «Битва экстрасенсов». В Ивантеевке находится ее магазин магических товаров.

Женщины Магазины Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы
04 июня 2024, 18:45
Неизвестный подстрелил мужчину и женщину на Костромской улице в Москве
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Мужчина и женщина пострадали при стрельбе на Костромской улице в Москве. Данные об этом подтвердили в столичной прокуратуре.

Ранее о пострадавших людях сообщил источник 360.ru. По его информации, травмы получили молодой человек и девушка. У парня - ранение головы, а у девушки - руки, уточнял он.

Сейчас на месте работают сотрудники надзорного ведомства. В пресс-службе уточнили, что огонь по людям открыли, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

Также выстрелы были и в сторону общественного транспорта, добавили в прокуратуре. По данным источника 360.ru, повреждения получил автобус, следующий по маршруту № 637.

Сейчас стрелка ищут.

Стрельба Москва

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