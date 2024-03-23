Голикова, Воробьев и Мурашко прибыли в больницу в Химках после теракта в Crocus City Hall

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«В стационарах сейчас находятся 115 пациентов, среди них - пять детей. Один ребенок в тяжелом состоянии», - отметил Мурашко.

Он добавил, что из 110 взрослых состояние 60 медики тоже определили как тяжелое. Еще около 30 человек обратились к врачам амбулаторно.

«Продолжается оказание медицинской помощи, в том числе привлечены лучшие специалисты страны - хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, сосудистые хирурги», - сказал Мурашко.

В Crocus City Hall , подчеркнул министр, работали порядка 50 бригад скорой помощи, вертолеты, сотрудники медицины катастроф.

Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим при теракте.

«Хочу вас всех обнять, поблагодарить. Вы - большие молодцы. Спасаете жизни», - сказал он.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел вечером 22 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело.