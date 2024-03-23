Голикова, Воробьев и Мурашко прибыли в больницу в Химках после теракта в Crocus City Hall
В больницу Химок, куда в том числе доставляют пострадавших при теракте в Crocus City Hall, прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Вместе с ним приехали глава Минздрава России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова.
«В стационарах сейчас находятся 115 пациентов, среди них - пять детей. Один ребенок в тяжелом состоянии», - отметил Мурашко.
Он добавил, что из 110 взрослых состояние 60 медики тоже определили как тяжелое. Еще около 30 человек обратились к врачам амбулаторно.
«Продолжается оказание медицинской помощи, в том числе привлечены лучшие специалисты страны - хирурги, анестезиологи, травматологи, ортопеды, сосудистые хирурги», - сказал Мурашко.
В Crocus City Hall , подчеркнул министр, работали порядка 50 бригад скорой помощи, вертолеты, сотрудники медицины катастроф.
Андрей Воробьев поблагодарил врачей, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим при теракте.
«Хочу вас всех обнять, поблагодарить. Вы - большие молодцы. Спасаете жизни», - сказал он.
Теракт в концертном зале в Красногорске произошел вечером 22 марта. По факту случившегося возбудили уголовное дело.