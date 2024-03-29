29 марта 2024, 12:56

Голикова сообщила о возможном росте обращений за помощью после теракта

РИА «Новости»
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Число обратившихся за медицинской помощью после теракта в «Крокус Сити Холле» может вырасти. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение», - подчеркнула она.

По ее словам, до сих пор продолжается прием тех, кто обращается за помощью. Самые активные дни были 25 и 26 марта. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются три человека.

В пятницу, 29 марта, состоится благотворительный концерт в память жертв теракта. Мероприятие под названием «Журавли» пройдет в Москве в 19:00. Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта.

Здравоохранение Семья Москва Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 12:44
Участник СВО погиб при теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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При теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб участник специальной военной операции Тимур Мясников. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил председатель президиума самарского отделения общественной организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По его словам, в зоне СВО Мясников находился последние два года. Недавно он приехал в отпуск и решил сходить с сыном и супругой на концерт в «Крокус».

«Бандиты появилась там неожиданно, Тимур успел оттолкнуть сына и жену в безопасное место, но сам попал под огонь. В него попали три пули. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти Мясникова не удалось», - написал Маливанчук.

Председатель президиума добавил, что Мясников закончил военный вуз и служил в 3-й бригаде специального назначения. Его награждали многими боевыми орденами и медалями.

Ранее стало известно о гибели гражданина Белоруссии при теракте в «Крокус Сити Холл».

Военные Россия Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:54
Охранник прострелил ногу мужчине, который пытался обокрасть магазин в Башкирии
Pxhere
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В Башкирии охранник выстрелил в мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. Злоумышленник получил ранение ноги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Местный житель ночью вскрыл магазин в Уфе. В помещении сразу сработала сигнализация. На место прибыли сотрудники частной охранной организации и Росгвардии.

Во время потасовки охранник выстрелил в сторону злоумышленника из травматического пистолета. Он попал мужчине в бедро, его доставили в больницу.

Правоохранители уже начали проверку после случившегося.

В Ставрополе мужчина выстрелил в свою супругу. Также он открыл огонь по двум дочерям, а затем свел счеты с жизнью. Девочки погибли, а женщина выжила. Пострадавшую увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В Курганской области мужчину заподозрили в убийстве молодой супруги. У семейной пары остался восьмилетний сын.

Башкирия Уфа Росгвардия Магазины Мужчины
29 марта 2024, 10:45
Гражданин Белоруссии скончался после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Гражданин Белоруссии 1981 рождения Алим Кошеваров, который пострадал при теракте в Crocuc City Hall в Красногорске, скончался. Об этом сообщило посольство страны в России.

Дипломатическая миссия уточнила, что Кошеваров получил многочисленные ранения. За его жизнь боролись врачи Боткинской больницы в Москве.

«Посол Беларуси Дмитрий Крутой выразил глубокие соболезнования родственникам погибшего», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 10:45
Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест
РИА «Новости»
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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов обжаловал арест. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на картотеку суда.

Меру пресечения Алишеру Касимову назначили 28 марта. Мужчина сдавал террористам квартиру и заявил в Басманном суде Москвы, якобы не знал об их планах. Он стал восьмым фигурантом дела и третьим, кто обжаловал свой арест.

Теракт в «Крокусе»

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