Голикова сообщила о возможном росте обращений за помощью после теракта

«Никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение», - подчеркнула она.

По ее словам, до сих пор продолжается прием тех, кто обращается за помощью. Самые активные дни были 25 и 26 марта. Сейчас ситуация более или менее стабилизировалась.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются три человека.

В пятницу, 29 марта, состоится благотворительный концерт в память жертв теракта. Мероприятие под названием «Журавли» пройдет в Москве в 19:00. Все собранные средства направят семьям погибших и пострадавших в результате теракта.