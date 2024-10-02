02 октября 2024, 12:00

Голая вандалка осквернила памятник Т-34 в Барнауле

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Голая девушка осквернила в Барнауле памятник Великой Отечественной войны. О ЧП с монументом, на который был установлен танк Т-34, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 24-летняя жительница в одних кедах забралась на постамент и распылила на танк красную краску.

Против девушки возбудили уголовное дело по статье «Повреждение расположенных на территории РФ памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период ВОВ». Вандалке грозит штраф от двух до пяти миллионов рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее злоумышленники в Риге обмотали черной пленкой памятник полководцу Барклаю-де-Толли. Незадолго до этого облили монумент красной краской.

Корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов рассказал, что памятник находится в самом центре латвийской столицы, но полиция не поймала преступников. До актов вандализма за демонтаж скульптуры выступал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, добавил он.

Памятники Вандализм Великая Отечественная война
02 октября 2024, 09:15
Косатки вместе с детенышами попали в плен лимана в Охотском море
Пресс-служба МЧС
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Четыре косатки, в том числе двое детенышей, попали в ловушку в камчатском лимане — из-за отлива они не могут уплыть. Спасением животных занимаются сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Четыре косатки, в том числе двое детенышей, попали в ловушку в камчатском лимане - из-за отлива они не могут уплыть. Спасением животных занимаются сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели вручную передвигают косаток на более глубокое место, чтобы тем удалось уплыть в открытое море. Из-за мелководья животные не могут дышать, поэтому сотрудники МЧС поливают их водой.

ЧП произошло в селе Устьевом на Камчатке, в спасении участвуют более 30 специалистов. Из-за того, что дно лимана в Охотском море покрыто илом, задействовать технику нельзя.

Ранее в Авачинской бухте в Камчатском крае спасли нерпу , на которую охотились косатки. Уплывавшее от хищников животное забралось платформу для купания между кормовым трапом и кормой на яхте. Косатки не успели схватить нерпу. Судно с животным на борту набрало скорость и отправилось к месту выхода из Авачинской губы. Спасение нерпы засняли на видео.

МЧС РФ Животные Камчатка Дальний Восток
02 октября 2024, 00:07
Следовавший из Москвы в Катар борт делегации с Чернышенко сел в Минводах
РИА «Новости»
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Летевшему из Москвы в Доху самолету российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко пришлось развернуться у иранской границы после закрытия Ираном своего воздушного пространства. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, воздушное судно развернулось и приземлилось в Минеральных водах.

На борту самолета находились министр спорта Михаил Дегтярев, заместитель министра экономического развития Максим Колесников и другие участники делегации. Борт вылетел из Москвы примерно в 19:00, должен был прилететь в столицу Катара около 00:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что еще один самолет поменял траекторию из-за закрытия Ираном воздушного пространства. Борт Red Wings летел из РФ в Израиль, но в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю вечером 1 октября. В сторону еврейского государства отправили примерно 500 ракет. Воздушное пространство над страной закрыли из соображений безопасности.

Израиль Ракеты Самолеты Иран Михаил Дегтярев Катар Москва Конфликт Ирана и Израиля
01 октября 2024, 17:06
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии
Пресс-служба МЧС
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Четыре человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в поселке Ува в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тушили его 15 спасателей и шесть единиц техники. Разбирая завалы, специалисты обнаружили тела двоих мужчин и двух женщин.

Причины возгорания еще предстоит установить. МЧС обратило внимание, что в доме не было пожарного извещателя.

Ранее пожар произошел в квартире в Кузнецке Пензенской области. Ликвидировав возгорание, спасатели нашли тело 45-летнего мужчины. Следственный комитет проводит проверку.

Также накануне мать и трое детей сгорели в частном доме в Амурской области. Как сообщила пресс-служба МЧС, в их доме тоже не было пожарного извещателя.

Пожары МЧС РФ Удмуртия
01 октября 2024, 14:45
«На них большой спрос». Двух кенгурят похитили из калужского зоопарка
Unsplash
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Злоумышленники похитили двух кенгурят из «Парка Птиц» в Жуковском районе Калужской области. Об этом 360.ru сообщило руководство зоопарка.

По словам представителя «Парка Птиц», детенышей украли в ночь на 30 сентября.

«Этот подвид называется Рыже-серый валлаби. Украли двух маленьких кенгурят. Возраст около полугода у них», - отметил он.

Представитель зоопарка предположил, что экзотических животных могли украсть для частной коллекции.

«Сейчас рынок животных достаточно узкий. Из Европы мало животных, и [на] них большой спрос: и зоопарки ищут, и частники ищут», - объяснил он.

Другой представитель экзотариума отметил, что пропажу заметили утром. По его словам, о детенышах кенгуру знали только работники зоопарка.

«Вчера украли кенгуру. Утром я кормить [их] пришел, это был день, 09:00. Маленькие они были, четыре-пять месяцев», - подчеркнул он.

Ранее в Ленобласти из зоопарка в «Охта парке» сбежал дикобраз. Жители Всеволожского района заметили, что он прогуливался неподалеку от жилых домов. Неравнодушные соседи поймали животное, отвели его в укромное место и накормили. Позже к ним приехали работники зоопарка, которые отвезли дикобраза домой.

Птицы Животные Зоопарки Парки

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