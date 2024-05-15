Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Южно-Сахалинске

На Алтае произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли две девочки, еще четверо подростков получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД.

В ведомстве уточнили, что в Кош-Агачском районе в ночь на 15 мая водитель машины Honda Accord ехал со стороны села Кокоря в Кош-Агач. В какой-то момент он, не справившись с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В салоне иномарки находились шесть подростков. В результате ДТП две 16-летние девочки скончались на месте. Остальных пострадавших увезли в больницу с разными травмами. Об их состоянии не уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Москве на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате массового ДТП пострадал один человек, его забрали в медучреждение.