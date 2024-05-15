15 мая 2024, 09:57

Годовалый ребенок выпал из окна жилого дома в Южно-Сахалинске

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На Сахалине из окна жилого дома выпал годовалый мальчик. Правоохранители приступили к доследственной проверке, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что несчастный случай произошел в планировочном районе Ново-Александровск на улице 2-я Красносельская. В результате падения с третьего этажа жилого дома годовалый ребенок получил травмы. Пострадавшего увезли в больницу, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После доследственной проверки правоохранители дадут оценку действиям родителей мальчика.

Ранее главврач МОДКТОБ Александр Григорьев напомнил, что оставлять открытые окна опасно для детей. Он призвал родителей закрыть доступ к окнам, отодвинуть всю мебель и убрать подставки от окон.

Дети
15 мая 2024, 09:56
Две 16-летние девочки погибли в аварии на Алтае
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На Алтае произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате погибли две девочки, еще четверо подростков получили травмы, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД МВД.

В ведомстве уточнили, что в Кош-Агачском районе в ночь на 15 мая водитель машины Honda Accord ехал со стороны села Кокоря в Кош-Агач. В какой-то момент он, не справившись с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В салоне иномарки находились шесть подростков. В результате ДТП две 16-летние девочки скончались на месте. Остальных пострадавших увезли в больницу с разными травмами. Об их состоянии не уточняется.

Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Москве на Можайском шоссе столкнулись три автомобиля. В результате массового ДТП пострадал один человек, его забрали в медучреждение.

ДТП
15 мая 2024, 09:30
Временные ограничения ввели в аэропорту Казани
РИА «Новости»
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Для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 07:27, аэропорт Нижнекамска - с 07:55.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - передал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Казань
15 мая 2024, 09:16
Поминальное застолье с шатрами и шашлыками устроили на кладбище в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде цыгане отметили Радоницу широким застольем прямо на Автозаводском кладбище. Шатры и мангалы расставили вдоль памятников и могил, сообщил Telegram-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Массовые гуляния на Автозаводском кладбище засняли очевидцы. Десятки человек жарили шашлыки в нескольких метрах от могильных оград, а местами - вплотную к ним. На фоне мраморных памятников расставили шатры и длинные столы с угощениями. По словам нижегородцев, таким образом цыгане отметили в 2024 году Радоницу - день первого после Пасхи поминовения усопших в православной традиции.

Аналогичное празднование прошло на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. По информации E1.ru , табор устроил посиделки с шашлыками, куличами и арбузами среди могил. Один из участников застолья объяснил журналистам, что такова цыганская традиция - поминать усопших за щедро накрытым столом.

Другое неожиданное место для жарки шашлыка обнаружили в Сочи. Мужчина разжег огонь на собственном балконе. Полицейские составили административный протокол.

Вандализм
15 мая 2024, 08:47
Мусорный полигон загорелся в Новосибирске
Global Look Press
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В Новосибирске загорелась расположенная рядом с Хилокским рынком свалка. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Новосибирск».

Огонь охватил около двух тысяч квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Открытое пламя уже удалось локализовать. Спасатели борются с задымлением. На место привозят грунт, который засыпают на очаги возгорания, и проливают водой.

Как уточнили авторы канала, на мусорный полигон прибыла дополнительная техника. Работают четыре бульдозера, два экскаватора, фронтальный погрузчик, пожарная машина полигона и две машины МЧС, поливочные машины и самосвалы. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания на мусорном полигоне.

Пожар на теплоходе «Ломоносов» произошел недавно в Архангельске. Судно стояло на ремонте. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. Возгорание потушили.

Свалки Спасатели Полигоны

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