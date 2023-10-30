Годовалый ребенок отравился пивом в Санкт-Петербурге
В Красносельском районе Санкт-Петербурга госпитализировали годовалого ребенка, который отравился оставленным отцом пивом. Мальчик находится в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал Mash.
Семья живет в коммуналке недалеко от железнодорожной станции Горелово. Отец ребенка уснул, а мать решила отойти в ванную и оставила сына крестному. Она вернулась через 20 минут и заметила, что ребенок почувствовал себя плохо. Женщина вызвала скорую помощь.
Ребенка привезли в больницу в тяжелом состоянии без сознания с признаками отравления этанолом. Крестный рассказал, что играл ему на гитаре и показывал мультфильмы, потом мальчик съел зефир. Мать предположила, что сын выпил оставленное отцом пиво - он забыл выбросить недопитую бутылку.
На Ямале от отравления оставленной отцом водкой умер восьмилетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.