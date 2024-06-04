Годовалый мальчик засунул себе в анус игрушечную пирамидку в Зеленограде

Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал. Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Катание на сапбордах с друзьями в акватории Петровской набережной Воронежа печально закончилось для директора агентства по коммерческой недвижимости «РБН» Константина Хавтура. Мужчина упал с доски в воду и больше не всплывал.

Подробности «Вести Воронеж» рассказала супруга предпринимателя Олеся.

Она подчеркнула, что приятели мужа в момент его падения в воду находились от него на большом расстоянии.

«Сначала ребята подумали, что он нырнул, ведь было очень жарко, потом поняли, что он слишком долго находится под водой», - пояснила собеседница журналистов.

Друзья Константина около получаса ныряли, чтобы найти пропавшего предпринимателя. Когда все их попытки оказались безуспешными, то они вызвали на место спасателей. Прибывшие водолазы провели в воде до вечера, но тело Хавтура так и не нашли.

По словам Олеси, спасатели пообещали вернуться завтра во второй половине дня. Работающих под водой специалистов на весь город всего трое, поэтому с утра они поедут по более ранней заявке. Коллеги предпринимателя привлекли к поискам учеников местной водолазной школы, но их все равно не хватает, так как акватория очень большая, поэтому основные поиски тела продолжаются с берега.

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