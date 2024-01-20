20 января 2024, 17:25

Годовалый мальчик из Ленобласти оказался в реанимации из-за неудачного купания в ванной

РИА «Новости»
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В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка», мать бросила его без присмотра на несколько минут.

В Гатчинском районе Ленинградской области ребенок чуть не утонул во время купания в ванной. Как сообщила «Фонтанка» , мать бросила его без присмотра на несколько минут.

Женщина вышла из ванной, оставив сына на специальном стульчике. Когда она вернулась, ребенок уже был в воде без сознания. Мать мальчика оказала ему первую помощь и вызвала скорую помощь.

Ребенка доставили в Гатчинскую межрайонную клиническую больницу. Врачи подключили маленького пациента к аппарату ИВЛ. Позже мальчика решили перевести в Педиатрический университет. Утром 20 января он стал дышать самостоятельно - от аппарата ребенка отключили после консилиума.

«Сейчас мальчик находится в клинике под наблюдением, с его родителями поддерживается связь. Прогнозы благоприятные», - отметили медики, уточнив, что, по их оценке, годовалый пациент пробыл без сознания под водой около трех минут.

Семья, где воспитывают мальчика, многодетная.

В Новой Москве в ванной нашли мертвым двухлетнего мальчика. СК возбудил после гибели ребенка уголовное дело.

Дети Больницы Врачи
20 января 2024, 17:10
Ребенок потерялся в Тропаревском парке на западе Москвы
РИА «Новости»
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В районе Тропарево-Никулино в Москве потерялся 10-летний мальчик. Он был одет в желтую куртку и ехал на лыжах. Об этом сообщил источник «360».

Он уточнил, что мальчик возвращался с лыжной прогулки к машине вместе с отцом. Ребенок свернул с пути. Телефона с собой у него не было.

У припаркованной машины родитель сына не обнаружил. Спустя 20 минут ожидания школьник так и не вернулся.

Подробности произошедшего уточняются. Спасатели направились на место происшествия вместе со служебными собаками.

Ранее потерявшаяся в Красноярском крае девочка едва не замерзла на дороге. Мама отпустила дочь на улицу вместе со старшим братом и сестрой. Однако она потерялась. Правоохранители заметили, что из-за сильного мороза у ребенка отмерзли руки.

Дети Москва
20 января 2024, 16:03
Мужчина в военной форме устроил дебош на рейсе Москва — Челябинск
РИА «Новости»
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Полиция аэропорта Челябинска задержала мужчину в военной форме, устроившего скандал на борту прилетевшего из Москвы самолета. Об этом пассажиры рейса рассказали журналистам редакции 74.Ru.

Собеседники заявили, что дебошир оскорблял женщин и проводниц, заявляя об их продажном поведении. Когда самолет приземлился в аэропорту Челябинска, мужчину передали в руки правоохранителям. По словам одного из пассажиров, на борту самолета было много людей в военной форме. Один из них вез огромного плюшевого медведя.

По данным издания, в пресс-службе Управления транспортной полиции по УрФО подтвердили факт скандала на борту, но не стали его комментировать.

Ранее вылетевший из Сургута в Москву пассажирский самолет экстренно сел в Перми. Оказалось, что такое решение командир судна принял из-за агрессивного мужчины на борту.

Самолеты Челябинск
20 января 2024, 14:54
Пожарные спасли более 350 собак и кошек их охваченного огнем приюта на Сахалине
Пресс-служба МЧС
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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в приюте для животных «Пес и Кот» в Южно-Сахалинске. Из здания спасли 304 собаки и 55 кошек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели попытались спасти всех животных, но одна кошка погибла. Эвакуированных питомцев отвезут в приют в Мицулевке. Местные власти пообещали, что их обеспечат кровом и кормом.

Пожар произошел утром в субботу, 20 января. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. В работах задействовали 24 сотрудника МЧС.

В декабре загорелся частный дом в Екатеринбурге, где временно содержались животные. Все они находились на передержке в ожидании новых хозяев. Пожарные потушили огонь, но спасти 42 питомцев не удалось.

Пожары Россия Животные
20 января 2024, 14:29
Труп росгвардейца с огнестрельным ранением нашли в туалете отдела в Петербурге
РИА «Новости»
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Получившего табельное оружие 24-летнего младшего сержанта Росгвардии нашли мертвым в туалете отдела  вневедомственной охраны во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, на теле обнаружили смертельное ранение. После получения оружия офицер на смену не заступил, и коллеги начали его поиски.

В главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области смерть сотрудника подтвердили и подчеркнули, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В минувший понедельник, 15 января, недалеко от здания Василеостровского суда в Санкт-Петербурге нашли тело пристава со смертельным ранением. Рядом с трупом лежал табельный пистолет.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что еще живой пристав попал в объектив камер, но вышел за ворота, чтобы не оказаться на записи.

В главном Следственном управлении города начали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пристава. По итогам сотрудники примут решение о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург Росгвардия Оружие

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