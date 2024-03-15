Годовалую девочку ошпарили кипятком в Калининграде

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«Мама девочки несла пароварку, в которой было около 1,5 литра горячей воды, запнулась и опрокинула емкость на сидящего ребенка», - уточнило издание.

Несчастный случай произошел в квартире, где жила семья, вечером в среду, 13 марта. Отец ребенка вызвал скорую помощь.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Девочка получила ожоги туловища, шеи и рук, занявшие около 25% ее тела.

В конце февраля житель Москвы случайно облился кипятком , но от госпитализации отказался и спустя неделю умер.

В том же месяце другой житель столицы получил ожоги 22% тела , когда в нетрезвом состоянии решил принять ванну и случайно набрал в нее слишком горячую воду. Его экстренно госпитализировали, но несмотря на усилия врачи мужчина позже скончался.