Годовалая девочка отравилась снегом в Ленобласти

По информации источника, девочка находится в тяжелом состоянии. Днем во вторник ребенок гулял вместе с мамой на улице, но вечером ей стало плохо.

«Мать рассказала врачам, что во время прогулки ребенок упал на дорогу и съел какое-то количество снега. Девочку 2022 года отвезли в больницу в тяжелом состоянии», - указали в сообщении.

Медики установили, что состояние ребенка связано с неизвестным токсическим веществом, из-за которого пострадали легкие. Врачи в настоящее время борются за его жизнь.

Ранее в Волгоградской области двухлетний ребенок разломал градусник и проглотил ртуть. Его доставили в больницу, где врачи промыли ему кишечник и желудок.