Глыбы льда упали на голову сотрудника автосервиса в Санкт-Петербурге

В Дмитрове движущийся легковой автомобиль провалился в канализацию, водитель и пассажиры успели выбраться из салона и не пострадали. Подробно о ситуации рассказал 360.ru владелец машины.

Он объяснил, что забирал знакомых с вокзала. На одной из улиц он увидел потоки воды, но не обратил на это особого внимания.

«Я снизил скорость, чтобы просто машиной не брызгать, и потихоньку, спокойно еду, и подо мной проваливается асфальтное покрытие. И машина уходит одним колесом хорошо под асфальт», - отметил мужчина.

Житель Дмитрова вначале решил, что провалился в колодец.

Он вышел из начинающего тонуть автомобиля вместе с пассажирами. В это время из-за ЧП на дороге возник транспортный коллапс - другие водители не рисковали двигаться рядом с провалом, добавил владелец машины.

«Машина наклонилась на правое колесо на градусов 30, а морда ушла наверное градусов на 45. И вот кое-как вылезли, а машина уже уходит», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В итоге другой водитель помог вытянуть автомобиль из канализации. Несмотря на ЧП, мужчине удалось без буксира доехать до дома.

«Просто эта жижа, канализация какая-то, текла и попала в салон, замочила чехлы. И бампер разбил, крыло разбил, дверь чуть царапнуло, даже номер оторвался. Хорошо, что я его успел поймать, и он у меня не уплыл», - рассказал он.

Житель Дмитрова сообщил, что еще не ездил в автосервис. По его словам, после провала в канализацию машина дымила, так как в радиатор попала вода и грязь. Мужчина предположил, что ему не выплатят страховку, так как ОСАГО не рассматривает такие случаи. Компенсацию придется требовать через суд, но пока непонятно, с кем именно судиться, добавил он.

Всего от провала в яму пострадали два автомобиля. Глава муниципального округа Дмитров Иван Курданин объяснил, что на трассе размыло асфальт из-за технологического нарушения на канализационном трубопроводе.