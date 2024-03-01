Глыба льда упала на семилетнего мальчика в Коми

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ЧП произошло 27 февраля на улице Советская в городе Печора. Медики оценили вред здоровью ребенка как тяжкий.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители изъяли документацию из управляющей компании, которая обслуживает дом.

Ранее на набережной Фонтанки в Петербурге огромная сосулька упала на голову несовершеннолетней девушке. Пострадавшая получила сотрясение и черепно-мозговую травму.

Жительница Нефтекамска чудом выжила после падения с крыши сосульки.