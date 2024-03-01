Глыба льда упала на семилетнего мальчика в Коми
В Коми глыба льда упала с крыши дома на семилетнего мальчика. Пострадавшего госпитализировали с травмой ноги. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.
ЧП произошло 27 февраля на улице Советская в городе Печора. Медики оценили вред здоровью ребенка как тяжкий.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители изъяли документацию из управляющей компании, которая обслуживает дом.
Ранее на набережной Фонтанки в Петербурге огромная сосулька упала на голову несовершеннолетней девушке. Пострадавшая получила сотрясение и черепно-мозговую травму.
Жительница Нефтекамска чудом выжила после падения с крыши сосульки.