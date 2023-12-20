Глыба льда упала на очередь к военкомату в Люберцах

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Пострадавшая стояла в очереди к учреждению. С крыши здания упала наледь. Женщина получила травмы, и ей потребовалась помощь медиков.

В общей сложности пострадали четыре человека, из них двух госпитализировали в тяжелом состоянии, уточнил Telegram-канал Mash. Их положили в нейрохирургическое отделение.

Информацию СМИ об этом случае проверит прокуратура Московской области. Наледь сошла с крыши здания военного комиссариата на Октябрьском проспекте. Надзорное ведомство проверит своевременность расчистки снега и льда.

В Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте лед упал на коляску с двухлетним ребенком. Глыба ударила девочку по голове, у коляски отлетели колеса. Пострадавшую увезли в больницу имени Раухфуса, Следком устроил проверку.

На проспекте Мечникова глыба упала на мужчину, и он скончался. Управляющая компания возложила вину на собственника одной из квартир , который незаконно остеклил балкон.