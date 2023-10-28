Глухой первоклассник выпал с четвертого этажа дома в Санкт-Петербурге

Ребенка воспитывали в полной семье, он учился в специальной школе-интернате для глухих. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

По предварительной информации, мальчик отвезли в больницу с ушибами головного мозга, поясничного и грудного отделов позвоночника, а также закрытой черепно-мозговой травмой.

«Фонтанка» уточнила, что ЧП произошло на Гданьской улице. В настоящее время мальчик находится в детской больнице имени Раухфуса.

Ранее «360» стало известно о падении трехлетнего ребенка из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Енисейской в Москве, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. В связи с происшествием столичная прокуратура начала проверку.