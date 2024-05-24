24 мая 2024, 13:25

Глухонемой житель Ивантеевки умер при падении с девятого этажа. Он лез в квартиру к невесте

РИА «Новости»
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Попытка вернуться в квартиру к невесте через балкон на девятом этаже закончился гибелью глухонемого жителя Ивантеевки. Мужчина не смог допрыгнуть, чтобы зацепиться за перила, и разбился на смерть. Об этом 360.ru рассказала соседка погибшего.

Она пояснила, что глухонемой сосед погиб поздно вечером, когда дома находилась его сожительница - тоже инвалид по слуху. Вместе пара жила последние три года и собиралась расписаться.

«Все произошло около 23:00. Я уже собиралась ложиться спать, как услышала глухой хлопок. Решила пойти посмотреть, а внутри уже было такое неприятное чувство. Увидела, что это человек, но кто, сначала не поняла», - пояснила собеседница 360.ru.

По словам женщины, то, что погиб глухонемой сосед, она поняла позже, когда вспомнила, что за несколько минут до падения слышала, как кто-то сильно стучался в дверь одной из квартир подъезда. Ее догадка полностью оправдалась.

Соседка подчеркнула, что погибший был очень хорошим человеком и сильно любил свою невесту, которую буквально носил на руках.

«Они планировали расписаться. Он с нее прямо пылинки сдувал. Цветущий парень, всегда улыбался. Чтобы он сам себя убил - такого быть не могло», - сказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что, скорее всего, мужчина пытался попасть домой через балкон. Вылез через подъездное окно, встал так, чтобы в прыжке ухватиться и подтянуться. Но не рассчитал силы и сорвался. Уже потом выяснилось, что невеста каждый вечер принимает таблетку снотворного и ложится спать, поэтому возвращения возлюбленного не заметила.

В середине февраля стало известно о падении с 20-го этажа жительницы Екатеринбурга. Несмотря на большую высоту, женщина выжила, так как удар смягчил гигантский сугроб. Пострадавшая провела в больнице больше месяца, где врачи провели несколько операций и спасли ей жизнь.

Женщины Мужчины Ивантеевка Квартиры
24 мая 2024, 11:30
Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле
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Три человека стали жертвами стрельбы в районе Ускюдар в Стамбуле. Еще пятеро получили ранения, сообщило Anadolu.

По информации источника агентства, между членами двух семей из-за драки детей произошел конфликт. Сначала взрослые просто спорили, а потом перешли от словесных аргументов к стрельбе. Причем открыли ее в помещении кафе.

На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь, также туда направили силы быстрого реагирования и следователей. Всех пострадавших госпитализировали.

Собеседник Anadolu отметил, что у некоторых родственников погибших случился нервный срыв, им оказали помощь на месте происшествия.

Зимой этого года мужчина и женщина напали на КПП у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле. Они стреляли по полицейскому блокпосту, силовики открыли ответный огонь по преступникам, нейтрализовав злоумышленников.

В МВД тогда заявили, что нападавшие были членами Революционной народно-освободительной партии-фронта, признанной террористической в Турции.

Турция Стрельба
24 мая 2024, 10:55
Бортников назвал число задержанных после теракта в «Крокус Сити Холле»
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Правоохранительные органы задержали свыше 20 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы в настоящее время устанавливаем круг причастных к злодеянию. Задержали уже более 20 лиц, в том числе непосредственных пособников и исполнителей», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что двое из четырех участников незадолго до теракта прибыли в Россию из Турции. Один из задержанных признался, что прилетел оттуда еще 4 марта, за убийство людей ему предложили порядка 500 тысяч рублей.

«Хочу заверить, что следствие установит все обстоятельства преступления, ни один из причастных не избежит наказания», - добавил Бортников.

Ранее Бортников указал на причастность украинской разведки к теракту в «Крокусе».

Правоохранительные органы задержали свыше 20 человек по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ в Бишкеке заявил директор ФСБ Александр Бортников. Его слова привело РИА «Новости».

Преступления ФСБ Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 08:53
Лось искупался в Кошачьем пруду на востоке Москвы
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Жители Новогиреево в Восточном административном округе Москвы заметили лося и позвонили спасателям. Животное ходило по улицам и купалось в Кошачьем пруду, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли несколько звонков с сообщениями о лосе. Молодое парнокопытное без рогов заметили на проезжей части в районе дома по Зеленому проспекту, 40 корпус 1. Очевидец заявил, что животное убежало в сторону школы. Затем лося увидели между домами. Женщина сказала, что, со слов ее знакомых, оно попало под автобус в районе станции метро «Новогиреево».

Другие заявители утверждали, что лось примерно с пяти часов утра плавал в Кошачьем пруду на Свободном проспекте. Очевидец рассказал 360.ru, что у водоема собралась толпа зевак.

«Я вышел из подъезда, народ человек 15-20 стояло, смотрело, двое-трое снимали тоже», - сказал он.

В Дмитровском городском округе спасли раненого семидневного лосенка. Заметившая его женщина позвонила в Госветслужбу Подмосковья.

МЧС РФ Животные Москва
24 мая 2024, 08:27
Бортников назвал способ координации напавших на «Крокус» террористов
РИА «Новости»
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Члены группировки «Вилаят Хорасан»* координировали действия напавших на «Крокус Сити Холл» террористов через интернет. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

* Запрещенная в России террористическая организация

Теракт в «Крокусе»

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