«Глубочайшие соболезнования». МИД Индии обратился к Лаврову в связи с терактом
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым и выразил ему соболезнования из-за теракта в Crocus City Hall. Индийский политик написал об этом в соцсети Х.
«Беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Выразил наши глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате ужасного теракта в Москве», - сообщил Джайшанкар.
Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страна осуждает теракт в Crocus City Hall. Глава правительства выразил солидарность с российским народом в связи с трагедией.
Атаку на зрителей в концертном зале в Красногорске также осудил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд. Он направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.