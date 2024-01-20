20 января 2024, 14:18

Главврача онкодиспансера Севастополя накажут за предложение больным уехать домой

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Главного врача онкодиспансера и директора департамента здравоохранения накажут за предложение больным учреждения уехать домой из-за проблем с водоснабжением. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо чтобы родственники привезли воду в больницу», - пояснил он.

Такую ситуацию Развожаев назвал недопустимой и поручил провести служебную проверку. Также губернатор принес извинения пациентам и их родным за поведение должностных лиц.

Глава города подчеркнул, что никому из больных уезжать из онкодиспансера не нужно. Подвоз воды туда организуют в приоритетном порядке.

«Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь», - пообещал Развожаев.

Также он поручил своему заместителю Александру Кулагину в срочном порядке проверить остальные больницы города, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Всю минувшую ночь водолазы МЧС и сотрудники ГУПС «Водоканал» работали на одном из водозаборных сооружений на реке Черной , по которой поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.

«Вода у нас начала поступать в систему в 07:00 утра, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов», - добавил он.

Больницы Севастополь
20 января 2024, 14:54
Пожарные спасли более 350 собак и кошек их охваченного огнем приюта на Сахалине
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в приюте для животных «Пес и Кот» в Южно-Сахалинске. Из здания спасли 304 собаки и 55 кошек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Спасатели попытались спасти всех животных, но одна кошка погибла. Эвакуированных питомцев отвезут в приют в Мицулевке. Местные власти пообещали, что их обеспечат кровом и кормом.

Пожар произошел утром в субботу, 20 января. Огонь охватил площадь около 800 квадратных метров. В работах задействовали 24 сотрудника МЧС.

В декабре загорелся частный дом в Екатеринбурге, где временно содержались животные. Все они находились на передержке в ожидании новых хозяев. Пожарные потушили огонь, но спасти 42 питомцев не удалось.

Пожары Россия Животные
20 января 2024, 14:29
Труп росгвардейца с огнестрельным ранением нашли в туалете отдела в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Получившего табельное оружие 24-летнего младшего сержанта Росгвардии нашли мертвым в туалете отдела  вневедомственной охраны во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, на теле обнаружили смертельное ранение. После получения оружия офицер на смену не заступил, и коллеги начали его поиски.

В главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области смерть сотрудника подтвердили и подчеркнули, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В минувший понедельник, 15 января, недалеко от здания Василеостровского суда в Санкт-Петербурге нашли тело пристава со смертельным ранением. Рядом с трупом лежал табельный пистолет.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга заявили, что еще живой пристав попал в объектив камер, но вышел за ворота, чтобы не оказаться на записи.

В главном Следственном управлении города начали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пристава. По итогам сотрудники примут решение о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург Росгвардия Оружие
20 января 2024, 13:48
Самоуправство, халатность или порча имущества. По каким статьям могут проверить выбросившую Твикса проводницу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После гибели кота Твикса, выброшенного из поезда в Кирове, правоохранители должны проверить поступок проводницы по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщил «360» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, речь идет о таких уголовно наказуемых составах, как самоуправство (статья 330 УК РФ, арест до шести месяцев), умышленная или по неосторожности порча имущества (статьи 167, 168 УК РФ, лишение свободы на срок до одного года или двух лет), а также халатность (статья 293 УК РФ, арест до трех месяцев).

«Как неоднократно заявлялось ранее, говорить о статье о жестоком обращении с животными пока не приходится ввиду отсутствия прямого умысла», - пояснил Хаминский.

При этом Хаминский обратил внимание, что при проверке могут вскрыться факты, которые подтвердят невиновность проводницы. Речь идет, например, о том, что при посадке на поезд билет на Твикса не предъявили, а пассажир проследовал в купе, не предупреждая о том, что везет с собой питомца.

«Сегодня многие переноски для мелких животных практически не отличаются от обычных сумок, и проводница могла этого не заметить», - не исключил юрист.

Также эксперт допустил вариант, что Твикс ехал в соседнем вагоне и проводница просто не могла знать о его наличии.

«Нахождение в вагонах поезда безнадзорных животных не допускается, и сотрудница РЖД могла действовать по ситуации. В любом случае виновность устанавливает не общественное мнение, а следствие и суд», - подчеркнул собеседник «360».

Хаминский добавил, что в будущем надо сделать все возможное, чтобы аналогичная ситуация не повторилась с другими домашними питомцами.

Юрист подчеркнул, что ранее, до момента, когда стало известно, что Твикс погиб, большинство публикаций и мнений об этой истории основывались на эмоциях.

«Не только зоозащитники, но и простые люди примеряли ситуацию на себя и сопереживали хозяевам выброшенного кота. Теперь установлено, что Твикс погиб , и отпала самая большая неопределенность в оценке действий проводницы», - указал он.

Теперь, по его словам, можно озвучить предварительное мнение о ее виновности или невиновности. А окончательные выводы сделают следствие и суд.

Животные Поезда
20 января 2024, 12:55
Офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В субботу, 20 января, Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, в результате которого погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным сирийского государственного агентства SANA , нападению подвергся жилой дом в районе Аль-Мезза. При атаке четырехэтажное здание обрушилось.

Сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы Аль-Мувасат Имама Аль-Амина сообщила, что в госпиталь доставили тело одного погибшего, а также трех пострадавших. В их числе оказалась женщина.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обстреливает сирийскую территорию. В конце декабря удару ВВС Израиля подвергся юг арабской республики. При этом ПВО Сирии перехватила большинство израильских ракет.

Израиль Сирия Взрывы

Новости по теме