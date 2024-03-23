Главврач Долгопрудненской больницы рассказал о состоянии пациенток из Crocus City Hall

«Одна пациентка с множественными огнестрельными, оскольчатыми ранениями грудной клетки и конечностей», - рассказал Трубаров.

Главврач отметил, что после обследования пациентке провели операцию, и сейчас она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

«Вторая пациентка была доставлена к нам с отравлением угарным газом. Состояние также расценивается как средняя степень тяжести», - добавил главврач.

Женщина стабильна и находится под наблюдением. Трубаров отметил, что медперсонал в больнице приведен в полную готовность, бригады врачей усилены и готовы принять пациентов с любыми ранениями.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте в Crocus City Hal. В нем числится 147 человек, в том числе дети.