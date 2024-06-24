Главврач дагестанской больницы озвучил число раненных в перестрелке полицейских

В Свердловской области несколько человек получили ожоги на празднике по случаю дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. Во время триал-шоу объятый огнем канат оборвался и улетел в зрителей. Очевидица рассказала 360.ru, что пришлось вызвать скорую помощь.

Праздник устроили 23 июня в парке дворца культуры. Предприятие пригласило участников вело-экстрим шоу Trial Brothers из Екатеринбурга. Мужчины на велосипедах прыгали через горящую скакалку, но что-то пошло не так - трос оборвался и отскочил в сторону.

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги», - рассказала одна из зрительниц.

Они с сыном пришли на шоу и встали с противоположной стороны, поэтому не пострадали. По словам женщины, после ЧП к парку подъехала скорая помощь.

«На выходе с территории праздника туда заехала скорая, родители одного из детей вызвали ее», - сказала она.

Другая очевидица заявила, что праздник с самого начала проводили якобы без присмотра - ни медиков, и ни пожарных рядом не оказалось. Она заявила, что пострадал один человек.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», - сказала она.

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