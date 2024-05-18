Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой

«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», - заявила Останина.

Дело юной чеченки получило большую огласку. Лия Заурбекова сбежала из дома и провела несколько дней в Москве, прежде чем ее нашел отец. Девушка обратилась в полицию, но родственники пытались забрать ее и вернуть домой. Лии удалось покинуть отделение полиции отдельно от родственников, сейчас она находится в безопасности и просит не искать ее.