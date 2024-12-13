13 декабря 2024, 02:16

Главу департамента Минобрнауки Чурилова насмерть сбила машина в Москве

РИА «Новости»
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ДТП произошло на Ленинградском проспекте в Москве, в аварии погиб руководитель департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на Ленинградском проспекте в районе дома № 36 в четверг, 12 декабря. Скорая доставила 51-летнего пострадавшего в больницу. Спасти его не удалось, в результате полученных травм мужчина скончался.

Департамент Чурилов возглавлял с апреля 2022 года. До этого несколько лет руководил Совместным центром трансфера технологий РАН и РОСНАНО.

В Пресненском районе Москвы вечером 12 декабря произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль столкнулся с фурой, погиб один пассажир.

ДТП Чиновники Машины Москва
12 декабря 2024, 21:15
Привлекли пожарный поезд. На складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар
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Крупный пожар начался на одном из складов Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

На месте возгорания работают 98 пожарных, к тушению привлекли 30 единиц техники. По последним данным, огонь охватил уже 5000 квадратных метров.

У здания частично обрушилась крыша. Распространению огня способствует сильный ветер.

К месту пожара следует пожарный поезд. МЧС усиливает группировку огнеборцев. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее сегодня, 12 декабря, загорелся и склад в Барнауле.

Пожар локализовали на трех тысячах квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
12 декабря 2024, 20:05
Укус бешеной лисы убил 44-летнюю россиянку
Pxhere
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В Волгоградской области женщина скончалась от бешенства после того, как ее укусила лиса. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Бешенством заразилась 44-летняя жительница Михайловки. Изначально женщина не обращалась за помощью.

«Обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей, пациентка скончалась», - отметили в комитете здравоохранения.

Как сообщил Telegram-канал Shot , женщину сковали судороги при попытке попить воду. При виде жидкости у женщины возникала паническая атака. Врачи объяснили, что этот симптом связан с развивающимся бешенством в организме.

«Женщина, вспомнив о недавнем укусе лисы, рассказала врачам, что решила не обращаться после инцидента за помощью, ее ничего не беспокоило», - написали авторы публикации.

Пациентку срочно госпитализировали, но было уже слишком поздно - болезнь стремительно развивалась. Через несколько дней жительница Михайловки ушла из жизни.

Ранее россиян предупредили, что от лис можно заразиться сальмонеллезом и лептоспирозом. Специалисты посоветовали избегать любого контакта с дикими животными.

Болезни Врачи
12 декабря 2024, 18:48
Смертельное ДТП с фурой произошло в центре Москвы
Global Look Press
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Легковой автомобиль столкнулся с фурой на улице Воздвиженка в центре Москвы. В результате ДТП погиб один пассажир, сообщил источник 360.ru.

По его данным, два человека пострадали. Водитель легкового авто получил черепно-мозговую травму, перелом бедра и рассечение века. На место ЧП прибыли бригады скорой помощи.

Из-за аварии на дороге возникла пробка.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием фуры на Брестском шоссе в Щаповском. Спасатели деблокировали двух человек из машин, информация о их состоянии не поступала. Из-за ДТП перекрыли полосу в сторону Симферопольского шоссе.

ДТП МЧС РФ Москва
12 декабря 2024, 18:43
Два человека пострадали в ДТП с автобусом в центре Москвы, загорелась легковушка
Global Look Press
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Легковушка загорелась после ДТП с автобусом рядом со станцией метро «Александровский сад» в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадали два человека. Одного из них зажало, сообщил заявитель.

«Тачка лупанула автобус. Морда авто всмятку», - сообщил источник.

Причины происшествия пока неизвестны. К месту ЧП выехали спецслужбы.

В этот же день два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе. Людей деблокируют из авто.

ДТП Автобусы Москва

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