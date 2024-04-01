Главного инженера задержали по подозрению в нарушении безопасности на руднике «Пионер»

Читайте нас в:

Во время обысков на предприятиях заказчика работ изъяли необходимую документацию. Родственников заблокированных горняков признали потерпевшими.

«По делу планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы», - сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы. В результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте.

Ранее в связи с обрушением на руднике «Пионер» задержали двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их заподозрили в халатности.