01 февраля 2024, 19:25

«Главное — дочку забрать». Отец попавшей в приют девочки в Башкирии будет бороться за ребенка

РИА «Новости»
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Жительница села Мариинского в Башкирии несколько лет держала дочь взаперти, не давая ей посещать школу. Органы опеки изъяли ребенка. Отец девочки Евгений Матвеев через суд пытался забрать к ее себе. В беседе с «360» он заверил, что будет бороться за оказавшегося в приюте ребенка.

«Сейчас главная задача - дочку забрать. Мне предстоит взаимодействовать с разными муниципальными организациями. До трех лет ребенок находился у нас. Мать сначала отказывалась от девочки, а затем забрала ее и подала на алименты. Я платил без задержек, но она все равно почти не давала видеться с дочерью», - подчеркнул Евгений.

По его словам, мать определила девочку в детский сад, но не всегда туда водила. В первый класс дочь пошла в семь лет, часто пропускала уроки. Мужчина заявил, что ее мать интересовали только алименты. При этом он отрицал, что ребенок превратился в «маугли», как об этом писали в СМИ. Мужчина назвал это преувеличением.

«Сейчас надо заняться ее образованием. Я практически семь лет за это боролся, были суды. Наконец-то все разрешилось, но, конечно, я не ожидал такой огласки. Сейчас психологическое состояние дочери стабилизировалось, у нее есть друзья, она начинает социализироваться. Когда ребенок будет со мной - пройдем медкомиссию», - пообещал он.

Версия опеки и реакция СК Дедушка изъятой опекой девочки Владимир Юшин заявил «360», что его дочь насильно не удерживала ребенка дома, как об этом заявили в опеке.

«Я в курсе, что ребенка изъяли, я ее уже навещал. В школу она ходила, окончила первый класс, потом часто пропускала, но все равно ходила. И на улицу ее выпускали, она там с детьми общалась. В больницу ее водили, прошлым летом перед школой внучка проходила медкомиссию, я лично отвозил. Но у органов опеки своя позиция», - подчеркнул мужчина.

Следственное управление по региону возбудило уголовное дело о ненадлежащем надзоре за неблагополучной семьей (халатность). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкирии, 31-летняя жительница Мариинского несколько лет лишала дочь 2013 года рождения возможности посещать школу и медицинские учреждения, не пускала в дом педагогов и работников органов соцзащиты. За это женщину неоднократно привлекали к административной ответственности.

Несмотря на многочисленные нарушения, районная комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства не приняли необходимых мер. Сейчас девочку поместили в социальный приют. Следователи проводят мероприятия, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц в профильных ведомствах. После проверки материалы в отношении матери ребенка планируют передать в следственный отдел.

Дети Школы Россия
01 февраля 2024, 18:54
Группу дрифтеров на ВАЗах задержали на Москве-реке
РИА «Новости»
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Столичные полицейские задержали группу дрифтеров на автомобилях «ВАЗ» на льду Москвы-реки в районе Новорижского моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, несколько гонщиков на отечественных автомобилях выехали на лед реки в районе Кунцево. Их задержали приехавшие полицейские во время езды вокруг острова Пробойный, где движение и стоянка машин запрещены. Сотрудники полиции составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее двух водителей-лихачей привлекли к ответственности после опасного заезда по Кутузовскому проспекту в Москве. Они уже получили несколько десятков штрафов за последний год.

Машины Полиция Москва
01 февраля 2024, 18:24
Движение на серой ветке московского метро восстановили
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На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве восстановили движение поездов после падения человека на пути. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - заявили в ведомстве.

Сообщение о человеке на путях появилось около часа назад. Движение составов перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской». Поезда в обратном направлении следовали с увеличенным интервалом.

ЧП произошло на станции «Чеховская». В социальных сетях появились видео с платформы, где толпы людей ждали отправления поездов.

Накануне вечером мужчина погиб под колесами электрички на станции «Ростокино».

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 17:29
Человек упал на пути на серой ветке московского метро
РИА «Новости»
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На станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве человек упал с платформы на пути. Из-за этого интервалы движения составов на время увеличили, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», - заявили в ведомстве.

Пресс-служба дептранса добавила, что движение поездов перекрыли от станции «Серпуховская» до «Савеловской». В обратном направлении интервал между составами увеличили.

Другие подробности происшествия не уточняются. О состоянии упавшего на рельсы человека также не сообщается.

Накануне в Москве мужчина погиб под колесами электрички. ЧП произошло на станции «Ростокино».

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 17:22
Вооруженный мужчина захватил в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в Турции
Global Look Press
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Вооруженный мужчина устроил нападение на завод Procter & Gamble, где захватил в заложники сотрудников предприятия. ЧП произошло в пригороде Стамбула, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал Haberturk.

После злоумышленник захватил в заложники находившихся там сотрудников производства.

По информации Haberturk, на место ЧП вызвали полицейский спецназ, а в районе завода оперативно перекрыли улицы. Источник канала отметил, что преступник совершил нападение и захват работник фабрики в знак протеста против событий в секторе Газа.

Все обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия направили силы спецназа. По имеющимся данным, преступник ворвался на предприятие в пригороде Гебзе около 15:00. При себе у него имелось оружие.

Турция

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