09 января 2024, 00:36

Глава ЖКХ в Североуральске избил женщину после ее жалобы на уборку снега

Pxhere
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Уголовное дело возбудили в Свердловской области после того, как жительнице Североуральска нанесли травмы из-за ее жалобы на плохую уборку снега. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале января женщина разместила в Сети фотографии сугроба, который появился перед ее домом после уборки улицы с помощью спецтехники. Снежную гору так и не расчистили, поэтому жительница установила на отвалах таблички с обращением к главе города и руководителю одного из коммунальных предприятий.

«По словам женщины, 7 января к ней приехал руководитель данного предприятия с сыном, которые заставляли ее извиняться и причинили ей телесные повреждения. Женщина обратилась в больницу, где зафиксировала факт нанесения ей травм», - рассказали в прокуратуре.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Городская прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Ранее жительница Красноуральска в Свердловской области избила малолетнего сына из-за конфеты. Следователи опросили свидетелей и осмотрели ребенка для установления тяжести вреда. Органы опеки выяснят, в каких условиях находился пострадавший.

ЖКХ Женщины Свердловская область
09 января 2024, 00:48
Первоклассник получил шкафом по голове в детском лагере под Петербургом
Freepik
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Шкаф упал на ребенка в детском лагере в Ленинградской области. Об этом сообщило издание «Патрульный Петербурга».

После происшествия восьмилетнего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

«Взрослые сообщили, что ребенок уронил на себя шкаф. Врачи оценили состояние юного пациента как средней степени тяжести, его было решено поместить в реанимацию. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются», - рассказали журналисты.

Ранее девятимесячный ребенок упал с дивана в Колпине в Санкт-Петербурге. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. По данным журналистов, мальчик ударился затылком. В итоге травмы оказались несовместимы с жизнью, пациента не удалось спасти. После случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Санкт-Петербург Дети Ленинградская область Школьники
08 января 2024, 23:22
Около 30 вагонов сошли с рельсов на перегоне Забайкальской железной дороги
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На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги с рельсов сошли 27 вагонов грузового поезда. ЧП произошло 9 января в 01:17 по местному времени (19:17 по московскому), сообщила компания «РЖД» на официальном сайте.

«Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка», - написали в сообщении.

Для ликвидации последствий схода вагонов на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. В РЖД предупредили о задержках пассажирских поездов, пассажирам принесли извинения. Эксперты установят причину происшествия на перегоне.

Несколько пассажирских поездов задержались 5 января в Ярославской области. Причиной двухчасовой задержки назвали технические неполадки. Пассажирам обеспечили комфортный температурный режим.

РЖД Дороги Поезда
08 января 2024, 22:12
Трех пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализировали
Pixabay
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Врачи доставили в больницу трех раненых в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Минздрава. Среди госпитализированных есть один ребенок.

Находившихся в состоянии средней степени тяжести двух взрослых отправили в областную клиническую больницу. Травмированного ребенка госпитализировали медики детской больницы. Его состояние оценили как удовлетворительное.

Еще 14 пострадавшим, включая четырех несовершеннолетних, врачи оказали амбулаторную помощь. Всего, по данным Минздрава, ранения в ДТП получил 21 человек, четверо из них погибли.

Спасатели задействовали авиацию для транспортировки пострадавших. По воздуху в Великий Новгород доставили трех получивших травмы детей и их отца.

Всего на трассе М-11 столкнулось около 50 автомобилей , в результате на месте аварии образовалась полуторакилометровая пробка. Спасатели перенаправляют водителей на другие маршруты, застрявшим водителям предлагают горячий чай и места для зарядки телефонов.

Дети ДТП Минздрав Врачи
08 января 2024, 22:10
Неизвестный напал с ножом на имама мечети и прихожанина в Стамбуле
Unsplash
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Неизвестный в центре Стамбула напал с ножом на имама мечети и прихожанина. Об этом сообщил Telegram-канал «Вести» со ссылкой на местные власти.

Сейчас жизни людей ничего не угрожает. Правоохранители задержали нападавшего, рассказали в правительстве Стамбула. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины поступка злоумышленника также неизвестны.

Вечером 8 января стало известно, что в Юго-Восточном округе Москвы молодой человек напал с ножом на охранника в супермаркете из-за пакета с продуктами. Мужчина пытался украсть товар, но работник магазина помешал ему.

Накануне в Саратове пьяный водитель набросился с ножом на полицейских. Правоохранителям пришлось открыть огонь, нападавшего доставили в медицинское учреждение. Саратовец стал фигурантом уголовного дела, ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Преступления Стамбул

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