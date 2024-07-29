Глава Волгоградской области Бочаров отправился к месту ДТП с поездом и КамАЗом

Карельские спасатели оказали помощь семи пострадавшим после прорыва дамбы в Сегежском районе Карелии. Поиски еще трех человек, включая находившегося в зоне затопления водителя экскаватора, продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что потоки воды снесли три дачных дома. В пункт временного размещения отправили семью из Мурманска, которая приехала в Карелию на отдых.

«Сейчас важно отследить проход всей массы воды по течению. Гидростанции все готовы к регулированию. Выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы посмотреть, как организовать водосток с учетом ситуации», - заявил Парфенчиков.

Глава республики добавил, что на месте прорыва дамбы работают 36 единиц техники и 109 спасателей.

В пресс-службе карельского главка МЧС заявили, что причиной прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе стал размыв временной песчаной перемычки , установленной во время ремонта шлюзов. В ведомстве уточнили, что в зону затопления попали участки садового некоммерческого товарищества «Балтийский».