12 февраля 2025, 15:53

Глава угрозыска Батайска устроил дебош в баре

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Временно исполняющий обязанности уголовного розыска Батайска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре в Ростове-на-Дону. В распоряжении 360.ru появились кадры из заведения.

На опубликованном видео можно заметить, как силовик начал выяснять отношения с барменом. Он схватил бутылку и размахнулся в сторону оппонента, но Тонояна остановил свидетель.

Telegram-канал Don Mash уточнил, что в момент конфликта полицейский находился в заведении с братом и спутницей. Девушка-администратор хотела сгладить ситуацию, но Тоноян плеснул ей в лицо напитками со стойки.

При этом полицейский был в таком состоянии, что падал в обморок. Сотрудникам заведения пришлось вызвать скорую помощь.

В пресс-службе главка МВД по Ростовской области отметили, что конфликт произошел еще 1 февраля. Заявления или сообщения в полицию по этому факту не поступили. Ведомство начало проверку, в ходе которой установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям участников конфликта и примет решение в соответствии с законодательством.

Ранее скрипач Большого театра стал участником массовой драки в московском клубе.

Драки МВД РФ Полиция Ростовская область
12 февраля 2025, 15:18
Полиция Томска начала проверку гибели собак после акции зоозащитников у мэрии
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции Томска организовали проверку гибели собак на улицах Героев Чубаровцев и Большой Каштачной. Трупы найденных животных отправили для проведения экспертиз, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что труп собаки на улице Героев Чубаровцев обнаружили около здания городской администрации на проспекте Ленина. О гибели еще двух собак на Большой Каштачной сообщила местная жительница. По предварительным данным, животных отравили неизвестные.

РИА «Томск» сообщило, что, по данным зоозащитников, в городе с начала года погибли не менее 20 собак. Чтобы привлечь внимание муниципальных властей, они принесли к мэрии труп умершего пса. Власти посоветовали волонтерам обратиться в полицию.

Мэр Томска Дмитрий Махиня пообещал организовать проверку компании, которая отвечает за отлов бездомных животных. Акцию зоозащитников глава города раскритиковал и назвал хулиганством.

Полиция Томска обратилась к горожанам с просьбой сообщать о случаях гибели животных в отделы МВД по Советскому и Ленинскому районам города.

В начале февраля калужские зоозащитники сообщили о массовой травле бродячих и домашних собак в городе Кременки. В комментарии 360.ru они заявили, что погибли не менее 15 животных. Волонтеры подчеркнули, что намерены обратиться в прокуратуру для организации расследования.

Волонтеры МВД РФ Собаки Россия Животные Полиция
12 февраля 2025, 14:39
Ударил кулаком по груди. Избитая в Мурине хозяйка корги рассказала о нападении
РИА «Новости»
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Избитая незнакомцем в магазине «Магнит» на Охтинской аллее в Мурине девушка обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом 360.ru рассказала сама пострадавшая Александра.

По ее словам, конфликт начался рядом с кассой. Мужчина с кавказским акцентом позвал администратора и начал требовать, чтобы покупательницу с собакой породы корги выгнали из супермаркета. Во время перепалки незнакомец пнул животное, а после набросился на его хозяйку.

«Он ударил с кулака в область груди, а потом начал мне угрожать. Говорил, что позовет друзей, и я уеду вместе со своими собаками в багажнике», - сказала Александра.

В итоге агрессивного мужчину оттащили очевидцы, и он скрылся с места происшествия, пока сотрудники «Магнита» вызывали скорую и полицию.

По словам Александры, сейчас она чувствует себя терпимо. За помощью девушка обратилась в правоохранительные органы, дала показания следователям. Однако выразила опасения, что злоумышленника не привлекут к ответственности.

«Не будет никакого уголовного дела. Мне говорят, что нет состава преступления. Синяка нет, все живы - дела нет. Я в ужасе», - сказала пострадавшая в беседе с 360.ru.

Ранее пьяный пассажир поезда в Москве сильно избил охранника за просьбу покинуть вагон. Преступник нанес ему около 50 ударов по голове.

Преступления Собаки Животные Мужчины Полиция
12 февраля 2025, 13:23
Жительница Сургута купила торт и нашла три зуба внутри
РИА «Новости»
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Жительнице Сургута доставили на дом торт «Прага» с зубами внутри. Об этом она рассказала в сообществе «Черный список Сургут» во «ВКонтакте».

Женщина объяснила, что заказала торт через известный сервис доставки. Покупку получила 4 февраля, но попробовать угощение удалось только 7 февраля.

«В одном из кусочков мы обнаружили сектор „приз“ на барабане: три зуба в подарок», - заявила покупательница.

К публикации она прикрепила фото, на которых видны три круглых зуба. Сургутянка обратилась в поддержку. Служба доставки вернула деньги за торт.

Ранее в сети появилось видео из школьной столовой в Ялуторовске. На кадрах мышь упала с потолка.

После этой публикации прокуратура Тюменской области начала проверку. Ведомство решило оценить действия администрации учреждения и проверить исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в школе.

ВКонтакте Школы Видео Женщины Покупки
12 февраля 2025, 12:20
«Сам не дышит». Стало известно о состоянии впавшего в кому на Пхукете россиянина
Unsplash
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Перенесший инфаркт в аэропорту Пхукета россиянин в настоящее время находится на искусственной вентиляции легких и не может дышать самостоятельно, он в состоянии комы. Об этом 360.ru рассказала его мать Наталья Викторовна.

«Свои деньги у меня были, я уже переслала их за первый счет. Мы на связи с врачами, Дмитрий без сознания. Что именно происходит, пока непонятно, сам не дышит, находится на ИВЛ. Сегодня должны сказать, как он там. Ищем способы, как доставить сына в Москву», - сказала женщина.

Наталья отметила, что сейчас собирает деньги на лечение сына. Своей семьи у него нет.

«Собираюсь полететь в Таиланд, но загранпаспорт закончился. Мне 73 года, не думала, что буду летать еще. Вот делаем сейчас паспорт», - добавила она.

Ранее стало известно, что мужчина потерял сознание из-за инфаркта прямо перед вылетом в Россию в аэропорту Пхукета. Врачи провели шунтирование и провели ему операцию, семья должна выплатить за нее порядка миллиона рублей.

Больницы Россия Таиланд

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