Глава Татарстана Минниханов назвал целями атаки дронов жилые дома Казани

«Казань сегодня подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше враг нападал на промышленные предприятия, то теперь - на мирных жителей и их дома прямо утром», - написал он.

Минниханов отметил, что на месте происшествия развернули оперативный штаб, организовали места горячего питания и временного размещения. Всех жителей из поврежденных домов временно эвакуировали.

Утром 21 декабря Казань атаковали сразу несколько украинских дронов «Лютый». В Минобороны отмечали, что БПЛА применяли с трех направлений , националисты атаковали гражданские объекты , в том числе жилой многоэтажный дом. Дежурные силы ПВО сбили три БПЛА, а еще три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.